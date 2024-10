La Germania ha ancora un po' di lavoro da fare nel settore della protezione del clima.

Entro il 2050, la Germania si prefigge di diventare neutrale dal punto di vista climatico, ma un rapporto della Fondazione Bertelsmann indica che ha un notevole divario da colmare rispetto ad altri paesi europei. Paesi come la Danimarca e la Norvegia dimostrano come l'obiettivo della protezione del clima possa essere raggiunto. Tuttavia, la Germania e il Regno Unito non sono attualmente sulla buona strada per passare all'elettricità, al calore e ai trasporti rinnovabili in tempo.

Il rapporto, condotto dall'Istituto di Ricerca sull'Impatto del Clima di Potsdam insieme alla fondazione, ha analizzato i progressi di quattro paesi leader nei settori dell'energia, dei trasporti e dell'edilizia. Questi paesi, noti come "stati leader", si sono impegnati a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, in linea con l'Accordo di Parigi sul clima, di cui la Germania e l'UE fanno parte.

Il rapporto ha sottolineato che c'è progresso in almeno un settore in ogni paese, dimostrando la fattibilità di raggiungere forniture prive di emissioni in tutte le province, a condizione che gli obiettivi politici, le regolamentazioni e le modifiche dell'infrastruttura siano allineati.

I paesi scandinavi potrebbero raggiungere i loro obiettivi prima

I risultati suggeriscono che la Danimarca e la Norvegia stanno facendo progressi rapidi nei loro passaggi energetici e di riscaldamento. La Norvegia sta inoltre pianificando di completare presto la sua transizione alla mobilità elettrica individuale. Tuttavia, la Germania, come il Regno Unito, deve ancora recuperare in tutti i settori.

Il passaggio della Germania all'energia rinnovabile è rallentato da reti di potenza poco sviluppate, secondo il rapporto. Per promuovere i progressi, sono necessari obiettivi ufficiali per l'espansione delle reti di distribuzione e delle strutture di stoccaggio dell'energia, nonché una migliore coordinazione nel settore della trasmissione dell'energia.

In modo simile, un aumento significativo della quota di automobili elettriche in Germania nel breve termine sembra improbabile. I prezzi elevati delle automobili elettriche e la fine degli incentivi finanziari sono le principali ragioni. Inoltre, l'ampliamento dell'infrastruttura di ricarica sta procedendo a un ritmo lento.

Pochi pompe di calore in Germania

Sul fronte della transizione del calore, la Germania si trova in una posizione favorevole per l'efficienza degli edifici, ma deve accelerare notevolmente la dismissione dei sistemi di riscaldamento a gas e olio per mettere le emissioni di CO2 su una traiettoria climaticamente neutra in questo settore, come evidenziato dall'indagine. Per raggiungere i loro obiettivi climatici autoimposti entro il 2030, l'installazione annuale di pompe di calore dovrebbe aumentare di circa il doppio del tasso attuale.

In Danimarca e Norvegia, la transizione del calore è stata facilitata da tasse sostanziali sui combustibili fossili e da generosi fondi statali per le famiglie, come evidenziato nel rapporto. Inoltre, tutti gli edifici saranno presto dotati di contatori elettrici intelligenti, come celebrato dalla fondazione.

Nonostante la partecipazione all'Accordo di Parigi sul clima e l'obiettivo di neutralità climatica entro il 2050, la Germania, come evidenziato nel rapporto, è indietro rispetto ad altri paesi europei come la Danimarca e la Norvegia nella transizione all'elettricità, al calore e ai trasporti rinnovabili. Le debolezze delle reti di potenza della Germania stanno contribuendo al rallentamento della sua transizione all'energia rinnovabile.

Al contrario, la Norvegia, come menzionato nel rapporto, sta pianificando di completare presto la sua transizione alla mobilità elettrica individuale, indicando un approccio più proattivo alla protezione del clima rispetto alla Germania.

Leggi anche: