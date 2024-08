- La Germania fornisce vaccini Mpox alle nazioni colpite

Germania sta distribuendo 100.000 dosi del vaccino contro il Mpox ai paesi africani colpiti. Questa fornitura proviene dalle riserve dell'esercito tedesco, come confermato dal portavoce del governo Steffen Hebestreit a Berlino. In futuro, la Germania intende collaborare con l'Unione Africana e con gli alleati europei per sviluppare capacità di produzione di vaccini locali. Il metodo specifico di distribuzione del vaccino nelle regioni colpite non è ancora stato determinato.

La Germania sta inoltre fornendo assistenza finanziaria ed esperta a paesi come la Repubblica Democratica del Congo attraverso l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). È stato rivelato che un laboratorio portatile per l'identificazione dei virus verrà inviato alla Repubblica Democratica del Congo e verranno formati specialisti per riconoscere i sintomi e istruire la popolazione sulle strategie preventive.

L'OMS ha recentemente attivato il livello di allerta più alto in risposta agli scoppi di Mpox in Africa e all'emergere di una possibile variante più pericolosa. Oltre alla Repubblica Democratica del Congo, anche il Burundi e i paesi confinanti sono coinvolti in questa questione.

La Germania sta valutando l'espansione dell'aiuto vaccinale ad altri paesi dell'Africa centrale, data la situazione degli scoppi di Mpox nella regione. Il Burundi, paese confinante con la Repubblica Democratica del Congo, è tra quelli che hanno bisogno di assistenza.

