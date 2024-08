La Germania espelle i criminali in Afghanistan

All'alba del giorno, un aereo è decollato da Lipsia, trasportando 28 afghani condannati, considerati criminali dalle autorità tedesche. Si trattava del primo dispiegamento, diretto a Kabul, che segna il primo simile atto sotto il governo talebano, dopo mesi di accurata pianificazione.

Come riportato da diversi mezzi di informazione, questo volo mattutino è partito da Lipsia per Kabul, con 28 trasgressori della legge provenienti da diversi stati tedeschi. Il processo di organizzazione di questa deportazione si è svolto in due mesi, come riportato da "Der Spiegel". Il Ministero dell'Interno tedesco avrebbe guidato questa operazione.

Stando alle informazioni del magazine, il governo tedesco non ha intrattenuto contatti diretti con i talebani. Invece, ha richiesto un aiuto protettivo sottile dall'Emirato del Qatar. Il Qatar mantiene forti connessioni con i governanti a Kabul. La Germania aveva precedentemente sospeso le deportazioni in Afghanistan prima dell'ascesa al potere dei talebani.

I condannati avrebbero ricevuto 1.000 euro in contanti alla partenza. Il volo charter era operato dalla Qatar Airways e includeva un medico a bordo, ma non ufficiali di legge tedesche. I deportati sarebbero stati trasportati a Lipsia durante la notte, alcuni di loro direttamente dal carcere. Gli stati tedeschi coinvolti in questa operazione erano Baden-Württemberg, Baviera, Berlino, Assia, Meclemburgo-Pomerania Anteriore, Bassa Sassonia, Renania Settentrionale-Vestfalia, Renania-Palatinato, Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia.

Il report suggerisce anche strategie alternative per gestire le deportazioni di massa a Kabul. Il governo tedesco sarebbe in trattative segrete con l'Uzbekistan e i paesi confinanti dell'Afghanistan, aggiunge il magazine.

Altri stati tedeschi, come Baden-Württemberg e Baviera, erano anche coinvolti nell'operazione di deportazione. Il governo tedesco sta esplorando altre opzioni per gestire future deportazioni di massa in Afghanistan, considerando trattative con l'Uzbekistan e i paesi confinanti.

Leggi anche: