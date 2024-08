- La Germania è in ritardo di cinque anni <unk> a causa di errori politici

La Germania ha perso cinque anni nella transizione alla mobilità elettrica a causa di scelte e discussioni fuorvianti a Berlino, secondo uno studio del Centro Automotive Research (CAR) di Bochum. Il direttore dell'istituto, Ferdinand Dudenhöffer, afferma: "La Germania sta perdendo terreno nel grande tema futuro della mobilità".

Nel 2022, lo studio mostra che la quota di autovetture fully electric nelle nuove immatricolazioni era al suo massimo nazionale del 17,7% (comprese le ibride plug-in, era addirittura del 31,4%). Tuttavia, nei primi sei mesi di quest'anno, le auto elettriche pure hanno rappresentato solo circa il 12,5% di tutte le nuove immatricolazioni. I valori delle vendite del 2022, secondo il CAR, non saranno raggiunti prima del 2027.

Gli acquirenti di auto sono sensibili alle dichiarazioni politiche

Dudenhöffer esorta i politici a ponderare con maggiore attenzione le loro parole e azioni in futuro: "Gli acquirenti di nuove auto sono molto sensibili ai prezzi e alle dichiarazioni politiche". Anche l'interruzione delle sovvenzioni per le ibride plug-in all'inizio di quest'anno ha causato un calo delle vendite e ha portato a un "rinascimento politico dei motori a combustione classici". La tecnologia di guida ibrida è stata presentata come un "esca e switch" per la mobilità elettrica.

La fine improvvisa del bonus ambientale anche per le auto elettriche pure alla fine del 2023 ha ulteriormente aumentato l'incertezza sul mercato. I principali responsabili sono stati i Verdi intorno al Ministro dell'Economia Robert Habeck - "ironicamente, il partito che voleva ottenere l'opposto".

Ma anche la politica tedesca e presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha contribuito al calo delle vendite interrogando il previsto divieto EU-vigente dei motori a combustione dal 2035 in ottobre 2023 con "potere mediatico elevato". Dudenhöffer: "Il 'salvataggio del motore a combustione' è diventato lo slogan industriale-politico dell'FDP, dell'AFD, della CDU, della CSU e del BSW". Si è notato che si potevano vincere voci di voto con esso. I carburanti sintetici sono stati esaltati, "sebbene né dalla parte della produzione né da quella dei costi ci fossero fatti affidabili e solidi".

I motori a combustione stanno vivendo un piccolo rinascimento

Così, i motori a combustione stanno vivendo un piccolo rinascimento. Nel primo semestre del 2024, il 56,1% di tutte le nuove immatricolazioni di autovetture erano motori a benzina o diesel. Il CAR vede una possibilità che gli attuali sviluppi del mercato possano aiutare a invertire questa tendenza, poiché il divario di prezzo tra motori a combustione e veicoli elettrici continua a ridursi. La debole domanda sta causando un crollo dei costi delle batterie, con le celle al litio-ferro-fosfato in calo del 40% in soli nove mesi. La bassa utilizzazione delle capacità e le norme EU CO2 più strette per i nuovi veicoli dal 2025 costringeranno anche i produttori a offrire sconti più alti sulle auto elettriche.

Dudenhöffer chiede il reintrodurre immediato di un bonus ambientale di 5.000-6.000 euro per le auto elettriche, con la partecipazione dell'industria. "E i vecchi partiti devono finalmente lanciare una campagna congiunta che afferma chiaramente che le auto elettriche sono alta tecnologia che ci porta nel futuro. Le auto elettriche sono già alla pari con i motori a combustione".

