La Germania è il più grande contribuente netto all'UE, con un totale di 17 miliardi di euro, secondo uno studio

La Germania rimane, secondo uno studio, di gran lunga il maggiore contribuente netto all'Unione Europea (UE). Lo scorso anno, l'economia più grande d'Europa ha versato 17,4 miliardi di euro in più nel fondo UE rispetto a quanto ricevuto, come mostrato da un'indagine dell'Istituto di ricerca economica (IW Colonia) a favore dei datori di lavoro. "Il contributo netto tedesco è quasi due volte più alto del contributo francese, che contribuisce il secondo importo più elevato", ha dichiarato lo studio autore e l'economista IW Samina Sultan all'agenzia di stampa Reuters. La posizione netta del vicino occidentale è stata quindi poco inferiore a nove miliardi di euro. "Il maggiore beneficiario, tuttavia, è la Polonia", ha detto Sultan. "Nel 2023, il paese ha ricevuto circa otto miliardi di euro in più di quanto contribuito". Romania segue con 6,0 miliardi e l'Ungheria con 4,6 miliardi di euro.

A causa della debole situazione economica, la posizione netta della Germania è diminuita rispetto al 2022, quando era di 19,7 miliardi di euro. "E per l'anno in corso, è probabile che il contributo si riduca ulteriormente, poiché non ci sono segni di ripresa economica", ha detto l'esperto IW. "Mentre il contributo tedesco si riduce, quello dei paesi spagnoli e portoghesi aumenta, poiché l'economia in questi paesi sta crescendo - i carichi finanziari si spostano".

**Attualmente, c'è un dibattito sull'adesione dell'Ucraina e di altri stati a causa della guerra di aggressione russa. "Il nostro studio e i risultati passati, tuttavia, mostrano che una tale espansione richiederebbe anche riforme sul lato UE", ha detto l'economista IW Sultan. Oltre alle riforme nei processi decisionali dell'UE, il bilancio dell'UE dovrebbe anche essere preparato per questo. "I fondi della politica di coesione vengono spesso richiesti in ritardo. Qui sembra necessaria una semplificazione delle regole di assegnazione". Inoltre, questi fondi dovrebbero essere concentrati nuovamente sui membri

