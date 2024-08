- La Germania e il Brandeburgo dovrebbero mantenere il loro settore industriale.

Il leader della CDU Friedrich Merz sottolinea l'importanza delle aree industriali in Germania e nel Brandeburgo. "Possiamo preservare la ricchezza del nostro Paese solo se rimaniamo una potenza industriale", ha dichiarato durante un tour del sito di estrazione di carbone a cielo aperto a Lichterfeld-Schacksdorf, affiancato dal candidato principale della CDU per le elezioni statali del 22 settembre, Jan Redmann.

despite the cessation of coal-fired power production by 2038, this area requires continued support. "Questa regione non sarà abbandonata, ma riceverà un risarcimento", ha affermato Merz. Il vuoto sarà colmato attraverso la creazione di strutture amministrative federali, ma principalmente attraverso il sostegno alla insediamento industriale. "Questa è una regione industriale, una regione che produce energia e deve rimanere tale in futuro", ha ribadito Merz.

Il ruolo del Landtag nell'approvare leggi che sostengono lo sviluppo industriale è cruciale. Merz ha sottolineato la necessità che la CDU dia priorità alle regioni industriali nel proprio programma elettorale per il Brandeburgo.

