La Germania dovrà pagare miliardi di dollari di multe

Alte emissioni nel settore dei trasporti potrebbero ancora costare caro alla Germania, secondo i calcoli. Anche se c'è ancora tempo prima che incombano potenziali multe da miliardi dell'UE, misure significative sembrano ancora lontane.

Il mancato raggiungimento degli obiettivi climatici nei trasporti potrebbe costare alla Germania tra i 9 e i 55 miliardi di euro entro il 2030, secondo i calcoli di Spiegel. Il magazine ha citato le multe UE attese per il periodo 2021-2030, basandosi sulle stime del Consiglio di esperti del governo sulla questione climatica, secondo cui senza contromisure sostanziali le emissioni dei trasporti sarebbero probabilmente troppo elevate.

Se la Germania non raggiunge gli obiettivi di emissioni di CO2 nei settori come i trasporti, gli edifici o l'industria, dovrebbe acquistare diritti di emissione dagli Stati UE che superano i loro obiettivi. La vasta gamma di prezzi è dovuta all'incertezza sul prezzo del certificato di CO2 nel 2030. Spiegel stima che questo potrebbe oscillare tra i 45 e i 260 euro per tonnellata, con un prezzo probabile di circa 130 euro.

Le proiezioni attuali suggeriscono che la Germania potrebbe non raggiungere gli obiettivi UE di 180 milioni di tonnellate nei trasporti e di circa 32 milioni di tonnellate negli edifici. Anche al prezzo più basso ipotizzato di 45 euro per tonnellata, ciò si tradurrebbe in multe di 9,5 miliardi di euro, secondo Spiegel.

Misure come un limite di velocità generale potrebbero ridurre significativamente questa cifra. Un limite di velocità di 120 km/h sulle autostrade e di 80 km/h altrove potrebbe risparmiare circa 39 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti tra il 2024 e il 2030, secondo i calcoli dell'Ufficio federale per l'ambiente. Tuttavia, il ministro dei trasporti Volker Wissing ha finora respinto fermamente un simile limite di velocità.

Lo scopo del governo di mettere almeno 15 milioni di veicoli elettrici più puliti sulle strade tedesche entro il 2030 potrebbe essere mancato di sei milioni di veicoli, secondo uno studio del think tank Agora Verkehrswende e della società di consulenza Boston Consulting Group.

