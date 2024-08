La Germania chiude la base militare per sospetto di sabotaggio dell' approvvigionamento idrico.

Il barracks di Colonia-Wahn impiega circa 5.500 persone, tra cui 4.300 soldati e 1.200 civili, secondo il giornale tedesco Der Spiegel.

Un portavoce militare, Ulrich Fonrobert, ha dichiarato che è stato scoperto un buco nella recinzione che porta alle opere idrauliche del barracks di Colonia-Wahn.

Ha aggiunto: "Inoltre, il barracks è stato chiuso perché non si poteva escludere che la persona fosse ancora all'interno delle strutture". Tuttavia, i responsabili non sono stati trovati "malgrado una ricerca intensiva".

Il barracks ha ora riaperto, ma il sistema di acqua potabile è stato chiuso come misura precauzionale, ha dichiarato Fonrobert.

"Stiamo prendendo questo incidente molto sul serio; la polizia, la polizia militare e i servizi di controspionaggio militare (MAD) stanno indagando", ha aggiunto.

Mercoledì, il livello di sicurezza in una base aerea NATO nella città occidentale tedesca di Geilenkirchen è stato aumentato a causa di un sospetto caso di sabotaggio in un incidente simile a quello della base di Colonia-Wahn, ha riferito Reuters. Tuttavia, dopo aver verificato le condizioni dell'acqua, la base aerea non è stata isolata, secondo un portavoce della NATO.

Non è chiaro chi sia entrato nel barracks di Colonia-Wahn. L'incidente di mercoledì si verifica in un momento di crescenti preoccupazioni che la Russia potrebbe stare portando avanti attacchi di sabotaggio in tutta l'Europa.

In maggio, la NATO ha dichiarato di essere "profondamente preoccupata per le recenti attività negative" di Mosca. La dichiarazione ha fatto riferimento a potenziali "sabotaggi, atti di violenza, interferenze cyber e elettroniche, campagne di disinformazione e altre operazioni ibride".

L'incidente di Colonia-Wahn ha suscitato preoccupazioni oltre la Germania, poiché l'Europa nel suo insieme è vigile contro potenziali attacchi di sabotaggio.

Despite recent incidents in Europe, the world is closely watching how nations respond to these potential acts of sabotage by Russia.

