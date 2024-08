La Germania affronta una situazione di pericolo legata agli oppioidi

Fentanyl rappresenta una minaccia significativa, con numerose vittime negli Stati Uniti. Sebbene sia meno diffuso in Germania, c'è la possibilità che la sua influenza possa aumentare. Un fattore che potrebbe contribuire a questo potrebbe essere legato all'Austria.

L'eroina è stata una droga ricreativa popolare per decenni in Germania, con molti decessi legati alla droga che coinvolgono l'eroina. Tuttavia, nuove sostanze potenzialmente pericolose stanno entrando sul mercato. Una di queste sostanze è il fentanil, un potente oppioide che il professor Norbert Scherbaum spiega essere circa 50 volte più potente dell'eroina. Una dose letale può essere così piccola come 2 milligrammi. Nel 2021, 2227 individui in Germania hanno perso la vita a causa dell'uso di sostanze illecite, con l'eroina che ha contribuito a 712 decessi, seguita da vicino dalla cocaina (610) e dalla crack (507). L'uso misto era spesso rilevato.

In modo simile, il fentanil ha scatenato una grave crisi di droga negli Stati Uniti, portando a migliaia di decessi. Secondo l'Istituto nazionale per l'abuso di droga degli Stati Uniti, più di 70.000 individui sono morti per un'overdose da fentanil nel 2021 da soli.

Il fentanil appartiene a una classe di nuove droghe: oppioidi sintetici come il tilidina, il tramadolo e l'ossicodone, che sono medicinali autorizzati utilizzati per alleviare il dolore grave. Il fentanil funziona in modo simile alla morfina, ma è sintetizzato artificialmente. Nel campo medico, viene utilizzato per trattare condizioni come il cancro.

Il fentanil può essere assunto oralmente, iniettato, sniffato, fumato o applicato come cerotto. In Germania, il fentanil non sembra svolgere un ruolo significativo rispetto agli Stati Uniti, secondo Scherbaum, che serve come presidente del Consiglio centrale tedesco per le questioni di dipendenza (DHS). La crisi degli oppioidi negli Stati Uniti è stata principalmente scatenata dalla prescrizione eccessivamente permissiva e negligente di forti antidolorifici. Anche se tali medicinali vengono prescritti in grandi quantità e più frequentemente in Germania rispetto al passato, non è allo stesso livello degli Stati Uniti, afferma Scherbaum.

I consumatori rimangono guardinghi

I sondaggi a lungo termine sui pazienti dipendenti dagli oppioidi nelle cliniche di disintossicazione della Renania Settentrionale-Vestfalia rivelano che il fentanil gioca un ruolo minimo in Germania, secondo Scherbaum. Rüdiger Schmolke del servizio di emergenza di Berlino per le persone a rischio di droga e dipendenti conferma che il fentanil non è ancora un problema importante nella scena della droga aperta di Berlino. "L'abbiamo trovato nei test, ma non è la droga che i nostri clienti cercano."

Dal punto di vista dei consumatori, l'eroina viene considerata più sicura e fornisce un effetto più duraturo, afferma Schmolke, responsabile della prevenzione e del counseling. Molti sono anche consapevoli del rischio maggiore di overdose con il fentanil. "Per questo motivo, i nostri clienti sono scettici o addirittura respingono il fentanil."

Scherbaum ipotizza che la portata della droga potrebbe espandersi e potenzialmente scatenare una crisi anche in Germania. "Certo, non possiamo prevedere il futuro, ma il rischio c'è di sicuro", stima l'esperto di dipendenze. Un motivo per questo è l'Afghanistan, leader mondiale nella produzione di oppio, la materia prima per l'eroina, derivata dai papaveri. Dopo il divieto dei talebani della coltivazione di papaveri nel 2022, la produzione globale di oppio è diminuita del 74%, secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga (UNODC).

Anche se gli effetti immediati potrebbero non essere evidenti a causa delle scorte esistenti, si prevede una carenza in futuro. Un altro possibile motivo, secondo il professor Scherbaum, è il potenziale cambiamento del mercato globale della droga. "I cartelli della droga si rendono conto che i prodotti sintetici sono molto più redditizi e meno rischiosi in termini di applicazione della legge." La produzione di fentanil è meno costosa rispetto a quella dell'eroina, poiché può essere sintetizzata in un laboratorio. Già ora, c'è il rischio che le persone che acquistano eroina possano ingerire involontariamente fentanil, portando a un sottostima

