La Georgia State Election Board approva una nuova regola che consente alle amministrazioni di chiedere maggiori informazioni prima di certificare un'elezione

Il cambiamento delle regole arriva 91 giorni prima delle elezioni presidenziali – una preoccupazione per il solo democratico in carica della commissione, Sara Tindall Ghazal. I democratici della Georgia come Ghazal temono che la nuova regola potrebbe ritardare la certificazione dei risultati nelle prossime elezioni generali se una commissione elettorale del contea decidesse di farlo.

“Le azioni della Georgia State Election Board oggi minacciano gli equilibri di potere collaudati su cui tutti contiamo per risultati elettorali equi, precisi e sicuri. La Georgia ha già processi rigorosi per verificare, contare e rivedere ogni voto – e audit dei risultati – prima della certificazione”, ha dichiarato Sam Tarazi, cofondatore e chief operating officer del Voting Rights Lab, in una dichiarazione.

Tarazi ha affermato che la regola potrebbe comportare “ritardi incalcolabili nelle future elezioni su richiesta di un singolo individuo”, aggiungendo: “Va contro i forti equilibri di potere che sono stati in vigore per le elezioni della Georgia per decenni”.

Il voto è passato 3-2, con il presidente della commissione John Fervier che ha attraversato le linee di partito per votare con Ghazal contro la regola. Fervier è stato nominato presidente della commissione dal governatore repubblicano della Georgia Brian Kemp all'inizio di quest'anno.

Durante l'udienza pubblica molto frequentata di martedì, la commissione ha anche approvato – con un voto di 3-1 lungo le linee di partito – una mozione per aumentare il numero di osservatori delle urne che possono osservare il processo di tabulazione nelle 159 contee della Georgia. Ha anche votato all'unanimità contro un nuovo tentativo di introdurre nuove regole per le schede cartacee segnate a mano in tempo per le elezioni di novembre per prevenire possibili vulnerabilità.

L'udienza si è rivelata un'occasione animata con sostenitori dell'ex presidente Donald Trump presenti che hanno applaudito i commenti pubblici e il voto finale a sostegno dei cambiamenti delle regole.

Durante il suo comizio di sabato, Trump, il candidato presidenziale repubblicano, ha espresso il suo sostegno per i tre precedenti repubblicani poco noti della commissione di cinque membri. Il nome-check ha rinnovato le preoccupazioni tra i democratici che la commissione elettorale repubblicana di maggioranza dello stato stia introducendo la partitizzazione nella politica.

Tra coloro che Trump ha menzionato per nome c'era la dottoressa Janice Johnston, il cui lavoro in commissione ha riconosciuto, suscitando l'ovazione del pubblico.

Johnston è stata accolta da applausi fragorosi da parte di alcuni presenti durante l'incontro di martedì quando ha detto di pensare che la commissione "dovrebbe essere in grado di vedere ogni singolo documento dell'elezione".

La membro repubblicana della commissione Janelle King, che ha votato per la regola, ha argomentato che i membri della commissione del contea non dovrebbero firmare un documento per certificare i risultati e dovrebbero essere autorizzati a rivedere i documenti se hanno domande in sospeso.

Prima dell'incontro, King ha detto a CNN che la considerazione della commissione dei cambiamenti delle regole prima delle elezioni generali viene fatta a fin di bene.

“Si tratta di proteggere tutti i votanti”, ha detto King a CNN. “Sono grato per il sostegno del presidente, ma non sto lavorando per conto di nessuno”.

Ha detto che i critici che si preoccupano di una possibile interferenza della campagna Trump è ridicolo.

“Dire il nostro nome e dire che stiamo facendo un buon lavoro non significa nulla. Significa solo che stiamo facendo un buon lavoro ai suoi occhi”, ha detto King di Trump's rally mention.

Prima dell'incontro, il segretario di stato della Georgia Brad Raffensperger, che era il presidente della commissione dello stato durante le elezioni del 2020, ha definito il pannello "un disastro". Il suo ufficio non ha offerto ulteriori commenti.

“È un disastro”, ha detto King, reagendo ai commenti di Raffensperger.

Due ex segretari di stato repubblicani hanno inviato una lettera alla Georgia State Board of Elections martedì, avvertendo che “I recenti cambiamenti/leggi dell'ultimo minuto e le tattiche non trasparenti, come quelle introdotte in Georgia, sono poco utili e potrebbero portare a una maggiore sfiducia del pubblico nelle elezioni”.

Ghazal ha detto a CNN che la sua maggiore preoccupazione è “la fiducia del pubblico nelle elezioni”, poiché, ha detto, l'atmosfera creata dall'intrattenimento di possibili cambiamenti delle regole prima di novembre potrebbe mettere un'ombra di dubbio sulla Georgia Elezioni che sarebbe difficile superare.

CNN's Dianne Gallagher ha contribuito a questo report.

Il cambiamento delle regole nel processo elettorale della Georgia, come approvato dalla commissione elettorale dello stato, ha suscitato preoccupazioni tra i democratici come Sara Tindall Ghazal e gli attivisti per i diritti di voto, che affermano che potrebbe ritardare la certificazione dei risultati elettorali, introducendo la politica nell'equazione.

Il dibattito sulla nuova regola e il suo potenziale impatto sul processo elettorale è diventato un punto focale nell'arena politica della Georgia, con figure come l'ex presidente Donald Trump che offrono sostegno per alcuni membri della commissione elettorale dello stato.

