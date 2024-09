La Georgia ha promulgato una controversia che è stata percepita come una limitazione delle libertà per la comunità LGBTQ.

Il Parlamento georgiano ha approvato una controversa legge "sui valori familiari", suscitando critiche dall'UE e dai gruppi per i diritti umani per il presunto infrangimento dei diritti LGBTQ. Nonostante il boicottaggio dei partiti dell'opposizione, il partito al governo Sogno Georgiano ha approvato la legge con un voto unanime. La legge, intitolata "sui valori familiari e sulla tutela dei minori", insieme a emendamenti ad altre leggi, ha ottenuto 84 voti a favore e nessuno contrario.

La legislazione limita la rappresentazione di relazioni omosessuali e incesto negli istituti educativi e nei media broadcast. I critici argomentano che il linguaggio equipara le relazioni omosessuali all'incesto. La legge proibisce anche la riassegnazione di genere, l'adozione da parte di individui LGBTQ o transgender e dichiara nulle le unioni omosessuali estere nel territorio georgiano.

La legislazione copia le leggi russe che limitano i diritti LGBTQ. Il termine LGBTQ si riferisce a lesbiche, gay, bisessuali, individui transgender e coloro che si identificano come queer. Il sponsor del progetto di legge, il Presidente del Parlamento Chalva Papuashvili, afferma che la legge mira a "rafforzare i meccanismi di tutela dei minori e sostenere i valori familiari basati sull'unione di un uomo e una donna".

In dicembre, la Georgia è stata riconosciuta come paese candidato dell'UE. Da allora, il governo ha emanato diverse leggi considerate incompatibili con i valori europei. La legge "anti-influenza straniera" approvata a giugno, che ha scatenato proteste di massa, viene percepita dall'UE come un bavaglio sulla stampa e sulle organizzazioni critiche del governo, portando a una pausa nel processo di adesione dell'UE della Georgia.

Dopo aver preso il potere del governo nel 2012, Sogno Georgiano ha seguito un'agenda politica liberale e pro-occidentale. Tuttavia, negli ultimi anni, il partito si è spostato verso una posizione più anti-occidentale e conservatrice. I critici affermano che l'amministrazione attuale cerca di avvicinare la repubblica ex-sovietica a Mosca, mettendo a rischio la sua possibile

