Georgia si aggiudica 46 dei 62 voti al primo posto e 1,532 punti, conquistando agevolmente la vetta della classifica davanti agli Ohio State Buckeyes, che hanno ricevuto 15 voti al primo posto. Gli Oregon Ducks si classificano al terzo posto con un voto al primo posto.

I Bulldogs arrivano da una stagione da 13-1, culminata in una netta vittoria per 63-3 contro la Florida State nell'Orange Bowl. Nel 2023, cercavano di conquistare un record di tre titoli nazionali consecutivi e sono rimasti al primo posto per tutta la stagione regolare, prima di essere sconfitti dall'Alabama nella finale della Southeastern Conference (SEC). Di conseguenza, non sono stati selezionati per i playoff del College Football di quell'anno.

Georgia è guidata dall'offensiva di quarterback Carson Beck e la difesa, carica di talenti, è guidata dal defensive end Mykel Williams, dal linebacker Smael Mondon Jr. e dal safety Malaki Starks, nominato All-American alla unanimità. Il team è allenato dal campo da Kirby Smart, vincitore del premio di coach dell'anno della SEC per tre volte.

La loro posizione in vetta alla classifica AP rispecchia il voto dei coach della settimana scorsa, che ha collocato i Bulldogs al primo posto a livello nazionale.

La classifica AP racconta anche la storia del riassetto delle conference nel college football.

Il Texas si unisce a Georgia nella SEC per questa stagione, mentre l'Oregon è ora un membro della Big Ten insieme agli Ohio State. I soli team nella top 10 al di fuori di queste due conference sono l'indipendente Notre Dame e la Florida State della Atlantic Coast Conference.

Questi cambiamenti hanno creato un elenco pre-stagionale unico, in cui solo quattro conference - la Big 12 ha cinque squadre nella Top 25 - sono rappresentate.

Ci sono altri punti di discussione nella classifica, come il campione nazionale in carica Michigan che cade dal primo posto alla fine della stagione scorsa al nono posto dopo che l'allenatore Jim Harbaugh è passato ai Los Angeles Chargers della NFL e 12 dei suoi giocatori, compreso il quarterback titolare JJ McCarthy, sono stati selezionati nella lega.

L'Alabama rimane al quinto posto mentre affronta la sua prima stagione senza Nick Saban al comando dal 2006.

Il Washington, avversario del Michigan nella finale del campionato nazionale, ha subito un drastico calo fuori dalla Top 25 dopo che l'allenatore Kalen DeBoer ha lasciato per sostituire Saban all'Alabama e diversi giocatori chiave sono passati alla NFL, tra cui il quarterback Michael Penix Jr. e il wide receiver Rome Odunze, selezionati rispettivamente all'ottavo e nono posto in totale.

Classifica completa pre-stagionale AP Top 25

Georgia Ohio State Oregon Texas Alabama Ole Miss Notre Dame Penn State Michigan Florida State Missouri Utah LSU Clemson Tennessee Oklahoma Oklahoma State Kansas State Miami Texas A&M Arizona Kansas USC North Carolina State Iowa

