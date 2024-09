La gente esprime il suo malcontento per il coinvolgimento di Glenn Close in "The Deliverance".

Il regista del film ha risposto alle critiche rivolte alla interpretazione di Glenn Close del personaggio Alberta.

Basato su un incidente reale del 2011 che ha coinvolto una famiglia nera che affermava di essere infestata nella loro casa, il film vede Andra Day, Mo'nique e Close nei ruoli principali, con Close nel ruolo della madre del personaggio di Day.

C'è stata qualche controversia riguardo al casting di Close come madre bianca in un cast principalmente nero, ma la vera controversia è sorta da una scena in cui il personaggio di Close, posseduto da un demone, esegue un esorcismo.

Durante questa scena, dice la frase, "Posso sentire l'odore della tua vulva non curata".

Questa scena ha scatenato un'ondata di conversazioni sui social media, come "Lee Daniels, sarai responsabile per aver fatto dire queste parole a Glenn Close".

Daniels ha risposto a questa reazione dicendo, "Dovevo farlo".

Non ha lasciato il pubblico a indovinare, però.

Daniels ha condiviso una scena del film prima della sua uscita su X.

"Non siete pronti per Glenn in questo", ha scritto.

Probabilmente aveva ragione.

Inoltre, Daniels ha dichiarato, "Ogni persona nera conosce un'Alberta".

"È un punto di riferimento nella nostra comunità, ma non l'abbiamo mai vista sullo schermo prima", ha continuato, "grazie Glenn per averla portata in vita in modo così potente".

Despite the controversy, the film offers numerous entertaining moments thanks to Close's compelling performance. Upon watching the movie, viewers will find themselves drawn into the entertaining portrayal of Close's character, adding unexpected humor to the horror genre.

Leggi anche: