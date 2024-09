La Generazione Z cinese abbraccia il "mercato delle contraffazioni" mentre il fiorire finanziario diminuisce.

In origine, Zheng guadagnava da vivere come modella stampata, incassando circa 30.000 yuan (4.230 dollari) al mese due anni fa. Tuttavia, con la diminuzione della nuova attività nella sua azienda dall'anno scorso, il suo stipendio è progressivamente diminuito, fino a una significativa riduzione a febbraio, che l'ha lasciata a guadagnare solo la metà del suo stipendio iniziale.

Ha condiviso la sua sorpresa con CNN, dicendo che ha subito adeguato le sue spese al suo reddito ridotto. Ciò ha significato dire addio ai suoi marchi di lusso preferiti come Louis Vuitton, Chanel e Prada.

La crisi economica ha portato a un aumento del trecento per cento delle ricerche sui social media di alternative economiche ai beni di lusso, come ha sottolineato Laurel Gu, direttore di Shanghai di Mintel, una società di ricerca di mercato.

Ora, Zheng e i suoi amici spendono principalmente i loro fondi limitati in "pingti" prodotti, che sono repliche di alta qualità di beni di lusso. Alcune di queste repliche sono quasi identiche agli originali, mentre altre offrono colori o texture aggiuntivi, riflettendo l'ispirazione dal design originale. La popolarità di queste alternative economiche è esplosa mentre la fiducia dei consumatori in Cina tocca un minimo storico, secondo gli analisti del settore.

Dieci anni fa, i consumatori cinesi erano appassionati acquirenti di beni di lusso da marchi internazionali. Tuttavia, la tendenza verso alternative più economiche è diventata la nuova norma, secondo gli osservatori.

Le repliche possono essere significativamente più economiche delle versioni originali. Ad esempio, un paio di pantaloni yoga Align di Lululemon è priced a 750 yuan (106 dollari) sul suo sito ufficiale cinese. Tuttavia, una ricerca su piattaforme di e-commerce popolari come Tmall produce numerosi alternativi, spesso con "Lulu" nei loro nomi di negozio e che offrono leggings simili a prezzi notevolmente inferiori, a partire da circa 5 dollari.

L'amore per le repliche non è limitato a marchi stabiliti come Louis Vuitton. LVMH, il colosso del lusso che possiede Louis Vuitton, ha registrato una diminuzione del 10% delle vendite nella sua regione asiatica (esclusa la Giappone) nel primo semestre dell'anno rispetto al 2023. Questa regione è prevalentemente dominata dal mercato cinese.

La tendenza verso le repliche sta influenzando anche la consumazione e le vendite al dettaglio nel suo insieme, come indicato dall'aumento del 2,1% delle vendite dello scorso mese, che è inferiore alle previsioni degli economisti del 2,5%. Inoltre, la difficoltà di Pechino di stimolare una forte e sostenibile consumazione domestica in mezzo alla crisi immobiliare ha implicazioni globali.

La ripresa della fiducia dei consumatori in Cina è ancora lenta più di un anno e mezzo dopo la riapertura delle frontiere seguita alla pandemia di COVID-19, secondo gli economisti della banca d'investimento Nomura in una nota di ricerca del 4 settembre.

Il loro indice di fiducia dei consumatori è sceso a 86,0 a luglio da 86,2 a giugno, superando a malapena il minimo storico di 85,5 raggiunto a novembre 2022, quando il paese lottava ancora contro la pandemia. L'indice misura la fiducia dei consumatori su una scala da zero a 200, con 100 che rappresenta una posizione neutra.

I consumatori sono riluttanti a spendere a causa di una miscela di cadute dei prezzi delle azioni, fuga di capitali e crescita salariale modesta, secondo gli economisti. Tuttavia, mantenere il proprio stipendio in questi tempi difficili è ora considerato una vittoria, secondo gli intervistati dei consumatori in tutta la Cina.

Un'insegnante di scuola elementare di Chongqing di nome Xinxin ha condiviso la sua esperienza con CNN. Dopo un taglio salariale del 20% circa quest'anno, che ha attribuito a problemi fiscali nel suo distretto, ha optato per alternative economiche per il suo preferito Estée Lauder Advanced Night Repair serum. Ha trovato un'alternativa economica con ingredienti chiave simili a un prezzo drammaticamente ridotto di circa 100 yuan (circa 14 dollari) per 20 millilitri (mezzo oncia), a confronto con i 720 yuan (100 dollari) di Estée Lauder per 30 millilitri (un'oncia).

"Perché optare per i duplicati? A causa del taglio dello stipendio!" ha scherzato.

Entrambe Zheng e Xinxin sono grate di avere un lavoro. La Cina ha riferito che il tasso di disoccupazione per le persone di età compresa tra 18 e 24 anni, escluse le studentesse, è salito al 18,8% ad agosto, raggiungendo il suo livello più alto dal momento in cui è stato reintroduito il metric nel gennaio. La Cina aveva temporaneamente smesso di rilasciare il metric dopo che aveva raggiunto consecutivi record storici lo scorso estate.

Molti economisti credono che la causa principale dei problemi economici della Cina derivi dal suo settore immobiliare in difficoltà, che un tempo era responsabile del 30% dell'attività economica. Il settore ha iniziato a perdere slancio nel 2019 e è precipitato in una profonda crisi circa due anni dopo, a seguito di un crackdown del governo sui prestiti dei developer.

La crisi successiva ha portato a una drastica caduta dei prezzi degli immobili e a una perdita di fiducia dei consumatori. Le persone e le corporation hanno venduto beni, ridotto la spesa e gli investimenti nel tentativo di proteggere la loro ricchezza.

I prezzi delle case esistenti sono diminuiti di quasi il 30% dal 2021, secondo Nomura, citando la ricerca di Beike, una piattaforma che segue le transazioni immobiliari in un campione di 25 grandi città.

"Al contrario dei significativi guadagni di ricchezza visti negli Stati Uniti dopo COVID-19, le famiglie cinesi hanno perso circa 18 trilioni di dollari a causa del crollo immobiliare", hanno scritto gli economisti di Barclays in una nota di ricerca del 12 settembre.

In relazione a ciò, hanno spiegato che è come se ogni famiglia cinese di tre persone avesse perso circa 60.000 dollari ciascuna, una somma che è quasi cinque volte il PIL pro capite della Cina.

Nicole Hal, una freelance business owner di 33 anni a Guangzhou, ha condiviso con CNN la sua riluttanza verso l'economia cinese, che l'ha portata a ridurre le sue spese. although she anticipates earning at least 4 million yuan ($570,000) this year alongside her husband, she's made adjustments.

"Non compro più beni di lusso o prodotti per la cura della pelle di alta gamma, né vestiti costosi. Ho smesso di mangiare fuori e ora cucino per me almeno quattro giorni alla settimana," ha rivelato lei.

Questa tendenza al ribasso dei consumi, che ha portato a una serie di deludenti dati economici, ha spinto diverse istituzioni finanziarie a ridurre le loro previsioni per la crescita della Cina al di sotto della tasso di crescita del 5% annunciato in precedenza a marzo.

Per compensare il deficit generato dal mercato immobiliare, le autorità cinesi si sono concentrate principalmente sull'aumento della produzione, in particolare nel settore dei veicoli elettrici (EV). Tuttavia, la loro strategia di inondare i mercati internazionali ha incontrato resistenza internazionale, in particolare da parte dei produttori di EV in Europa.

Secondo gli economisti di Goldman Sachs in un rapporto del 13 settembre, "In Cina, la bassa domanda interna combinata con una forte crescita della produzione ha portato il surplus delle merci a livelli eccezionalmente elevati". Hanno inoltre menzionato che la Cina potrebbe incontrare ulteriori dazi da parte dei partner commerciali stranieri se persistesse nell'esportare il suo surplus.

