- La generazione di entrate nel settore delle costruzioni, in particolare nella costruzione di abitazioni, sta registrando un calo.

Il settore edile dell'Assia ha registrato un significativo calo dei guadagni, con un impatto particolare sul settore della costruzione residenziale. Nel primo semestre del 2024, il settore ha incassato complessivamente 2,6 miliardi di euro, con un calo del 4,9% rispetto al periodo corrispondente del 2023, secondo quanto riportato dall'Ufficio Statistico di Stato dell'Assia con sede a Wiesbaden. La costruzione residenziale ha subito il maggior calo, con una diminuzione del 12,1% e un fatturato di 0,6 miliardi di euro.

L'industria edile dell'Assia ha mostrato un miglioramento del flusso degli ordini nel primo semestre del 2024 rispetto all'anno precedente: il volume degli ordini è aumentato del 4,0% raggiungendo 2,7 miliardi di euro. Tuttavia, il numero di lavoratori è diminuito del 3,2% a circa 33.000 dipendenti. Questi numeri si riferiscono a società con almeno 20 dipendenti.

In precedenza, l'Associazione delle Società Edili del Sud-Ovest Tedesco (VdW) aveva evidenziato un forte calo dei permessi di costruzione concessi in Assia: nel primo semestre del 2024, il numero di permessi concessi è diminuito del 26,5% rispetto all'anno precedente. Questo calo è stato ancora più significativo rispetto al 2022, con una diminuzione del 41,8%. L'associazione ha sottolineato l'intensa concorrenza sui prezzi nel settore: i costi di costruzione e manutenzione sono aumentati notevolmente.

Despite the improvement in order flow, the decrease in residential construction revenues as per the Hessian State Statistical Office's statistics still remains a concern. The steep decline in building permits, as indicated by the Association of South West German Housing Companies, further underscores the need for sectoral analysis of the statistics.

Leggi anche: