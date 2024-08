La gelosia può essere controllata

La gelosia è un segnale di allarme che qualcosa non va nella relazione. Riconoscerlo può aiutare a lavorare sulla relazione e addirittura rafforzarla. Dipende tutto da come si gestisce questa sensazione sgradevole.

Non piace e spesso viene vista negativamente nella società: la gelosia. Tuttavia, questo sentimento non è così negativo come sembra. La gelosia può servire come segnale di allarme per i problemi della relazione. Imparare a interpretarla correttamente può anche rafforzare la tua partnership. "In questo senso, la forma più lieve di gelosia ha un lato positivo," dice il terapeuta di Berlino e autore Wolfgang Krüger.

Ma cos'è la gelosia? Ad esempio, una donna va a una festa con il suo partner e si impegna in una conversazione vivace con un altro uomo. Flirta con lui. Il partner se ne accorge - e la gelosia si fa sentire. "In un caso del genere, la gelosia può essere un segnale di allarme che qualcosa non va nella relazione," dice Krüger. Idealmente, l'uomo parla con la sua partner della situazione, esprime i suoi sentimenti e lavora con lei per migliorare la relazione.

"C'è gelosia a livello di normale paura di perdere una persona cara," dice Fiona Waltraud Berle, life coach di Monaco e Stoccarda per lo sviluppo della personalità. Un altro esempio, ammettiamolo con potenziale cliché, ma adatto all'argomento: un uomo torna a casa e la moglie nota macchie di rossetto sul suo collo. "Se ora reagisce con gelosia, è del tutto normale," dice Berle.

Tuttavia, la gelosia delirante è veramente distruttiva. Questo accade quando qualcuno controlla costantemente l'altro, teme per la relazione e non può più lavorare in modo autonomo per migliorarla. "Infine, la gelosia delirante è un disturbo della personalità che può rendere molto nervosa l'altra persona," dice Berle.

Esperienze di legame infantili

Ma da dove viene questo sentimento? Da un lato, viene dall'infanzia, come molti altri. "Qualcuno si è sentito trascurato e ha dovuto sperimentare instabilità nelle relazioni," dice Krüger.

D'altra parte, la gelosia è anche legata al presente. Una forte gelosia può essere dovuta anche a una bassa autostima, dipendenza dal partner e una bassa capacità di realizzare i propri progetti di vita. "Si è essenzialmente troppo concentrati sul partner in tutti gli aspetti e si perde il proprio centro nella vita," dice Krüger.

Ma non deve rimanere così. Con questi cinque consigli, puoi mettere la tua gelosia sotto controllo e rafforzare la tua partnership.

Volgiti a te stesso "Si dovrebbe prima intraprendere un processo di riconoscimento di sé," consiglia Berle. Analizza semplicemente la situazione che ha causato la gelosia. Entrambi i partner possono chiedersi: cosa manca effettivamente nella mia relazione? Il partner geloso esplora cosa lo rende geloso specificamente. È che l'uomo con cui il tuo partner sta parlando è così intelligente, come vorresti essere? Come in altre situazioni della vita, è sempre utile accettare consapevolmente se stessi per come si è.

Parla apertamente e onestamente Certo, le parole chiare sono importanti. "Quindi non ignorare solo il rossetto sul collo del tuo partner, ma chiedigli apertamente: perché mi tradisci, cosa manca?" dice Berle. Se le posizioni sono chiare, si può lavorare insieme sulla relazione.

"Tuttavia, con la gelosia delirante, poco può essere fatto a livello di relazione," dice Berle. In questo caso, la realtà del partner è così distorta che il problema può essere affrontato solo con il trattamento psicologico.

Diventa più sicuro di te I sentimenti di gelosia situazionali possono essere superati diventando più sicuri di sé. Krüger consiglia: "Questo può essere raggiunto scrivendo ogni sera cosa hai fatto bene." In questo modo, presti più attenzione alle tue qualità positive e rafforzi la tua autostima.

Mantieni amicizie indipendenti È importante non diventare troppo dipendenti dal proprio partner e non concentrarsi completamente sulla propria vita. "È benefico avere amicizie più indipendenti per rafforzare il tuo valore," dice Krüger.

Persegui progetti personali È anche cruciale per il valore di sé avere amicizie proprie e perseguire progetti personali, indipendentemente dal partner. Perché non imparare a suonare il pianoforte da adulti se sei interessato?

In generale, piccole cose in una relazione aiutano anche, come camminare mano nella mano, trattarsi a vicenda con rispetto e sempre dare al tuo amato un piccolo boost di fiducia che ha buone intenzioni.

La partnership tra i due individui potrebbe trarre beneficio dall'affrontare le questioni sottostanti che scatenano la gelosia, come discusso dal terapeuta di Berlino Wolfgang Krüger. Attraverso la comunicazione aperta e onesta sui propri sentimenti e il lavoro insieme per migliorare la relazione, i partner possono potenzialmente trasformare anche le forme più leggere di gelosia in una forza rafforzante.

