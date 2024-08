- La gastronomia del Castello di Marienburg è aperta nei fine settimana

La gastronomia del Castello di Marienburg apre oggi alle 12.00 per la prima volta, ma il castello rimane chiuso alle visite. Nei prossimi giorni, la gastronomia sarà aperta venerdì, sabato e domenica dalle 12.00 alle circa 19.00, come annunciato dalla Fondazione Castello di Marienburg. Potrebbero esserci ancora cambiamenti negli orari di apertura. La fondazione ha stipulato un contratto con l'agenzia di eventi Pohlposition come nuovo inquilino.

La residenza estiva dei Welf a sud di Hannover sta diventando sempre più famosa in tutto il mondo, soprattutto tra i teenager, come location per la serie Amazon "Maxton Hall". Le stanze interne del castello sono attualmente chiuse. L'autorità edilizia competente della Regione Hannover ha preoccupazioni per la sicurezza. Il monumento culturale in rovina ha bisogno di una ristrutturazione completa.

Il principe Ernst August di Hannover (41) ha trasferito il Marienburg a una fondazione dopo la disputa con il suo omonimo padre, il principe Ernst August di Hannover (70).

Prima della sua chiusura alla fine dell'anno scorso, fino a 120.000 visitatori all'anno visitavano il monumento culturale, secondo la Hannover Marketing & Tourismus GmbH.

La Fondazione Castello di Marienburg ora offre cibo e bevande al Castello di Marienburg, rendendolo un'attrazione per i locali e i turisti. I visitatori possono gustare una vasta gamma di prelibatezze culinarie durante gli orari di apertura del fine settimana.

