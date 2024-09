La gara presidenziale più stretta del secolo ha visto una battaglia tra Kamala Harris e Donald Trump

Dagli ultimi sondaggi dal 10 settembre, la sfida tra Donald Trump e Kamala Harris rivela che la vicepresidentessa sembra avere un leggero vantaggio a livello nazionale sul suo competitor repubblicano, ma la loro competizione rimane all'interno del margine di errore e rimane incerta. Questo è particolarmente vero quando si valuta il Collegio Elettorale.

I sondaggi condotti da CBS News e NBC News della domenica ne sono un esempio. Nonostante i loro sondaggi dimostrino la migliore performance di Harris finora, lei guida Trump di soli 4 e 5 punti, rispettivamente. Nei sondaggi CBS News/YouGov e NBC News del 2016 e del 2020, i vantaggi di Harris erano almeno il doppio della sua posizione attuale.

Per comprendere meglio i sondaggi della domenica, consideriamo tutti i sondaggi nazionali condotti dal dibattito. Questo include i sondaggi di ABC News/Ipsos, Fox News e The New York Times/Siena College. Secondo l'ultima CNN Poll of Polls, Harris è in vantaggio di una media di 3 punti.

Questo è stato costante per tutto l'anno: nessuno dei due candidati è riuscito a stabilire un vantaggio di 5 punti nei sondaggi nazionali. Questo include il periodo in cui Joe Biden era il probabile e poi il presunto candidato democratico.

Il fatto che nessuno abbia raggiunto un vantaggio di 5 punti in questo ciclo è degno di nota perché tali eventi sono piuttosto rari. In elezioni ravvicinate, un candidato di solito ottiene un vantaggio significativo in qualche momento. Tuttavia, quest'anno sembra che la maggior parte degli elettori rimanga indecisa.

Anche la brillante performance di Harris nel dibattito contro Trump sembra aver aumentato il suo vantaggio di soli pochi punti.

Per trovare una corsa simile in cui i candidati dei partiti principali sono rimasti entro 5 punti l'uno dall'altro nella media dei sondaggi nazionali, bisognerebbe tornare alla campagna del 1960. Ogni elezione presidenziale successiva ha avuto almeno tre settimane in cui un candidato ha guidato di 5 punti o più.

Un vantaggio di 3 punti nei sondaggi nazionali offre a Harris scarsa garanzia. Dal 1948, la media della differenza tra i sondaggi del giorno delle elezioni e il risultato effettivo delle elezioni è stata di circa 3 punti. Alcuni anni, come il 2020, hanno mostrato un tasso di errore più elevato.

(Man mano che si avvicina l'elezione, la media della differenza tra i sondaggi e il risultato finale sarebbe, non sorprendentemente, maggiore.)

Arithmetic del Collegio Elettorale

Tuttavia, una delle principali ragioni per cui questa elezione rimane incerta è che è una competizione per 270 grandi elettori attraverso il Collegio Elettorale piuttosto che un'elezione strettamente nazionale.

Trump sembra essere in una posizione più forte nel Collegio Elettorale grazie alla sua base (ovvero i votanti bianchi senza diploma universitario sono sovrarappresentati negli stati chiave di battaglia). Secondo le stime del mio ex collega Nate Silver, Harris avrebbe bisogno di vincere il voto popolare di più di 3 punti per essere considerata la favorita chiara nel Collegio Elettorale.

Lei non ha ancora raggiunto questo obiettivo.

Né Harris né Trump hanno un vantaggio significativo quando si considerano i dati a livello di stato. Secondo le valutazioni delle corse attuali di CNN, Harris parte con 225 grandi elettori contro i 219 di Trump. Sette stati e il singolo grande elettore del 2° distretto congressuale del Nebraska rimangono indecisi.

Harris sembra avere un leggero vantaggio su Trump in tre dei sette stati: Michigan, Pennsylvania e Wisconsin. Questa strategia di battaglie del Nord è simile a quella che la campagna di Biden aveva pianificato durante la primavera.

Tuttavia, l'accento deve essere posto sulla parola "leggermente" quando si discute del superiority di Harris in questi stati. In tutti loro, lei è in testa di circa 2 punti su Trump, all'interno del margine di errore e senza un chiaro leader.

Trump si comporta leggermente meglio di Harris in due di questi stati: Arizona e Georgia. Proprio come per Michigan, Pennsylvania e Wisconsin per Harris, Trump sta mediamente in una posizione leggermente migliore di lei, in questi due stati è in testa di circa un punto o due.

Se i grandi elettori fossero assegnati al candidato con un vantaggio superiore a 1 punto nei sondaggi, Harris avrebbe 269 grandi elettori contro i 246 di Trump.

Nevada e North Carolina sono anch'esse all'interno di un punto e indeterminate, come gli altri cinque stati di battaglia. Tuttavia, per i fini di questa analisi, accrediteremo a Trump la North Carolina, uno stato che ha vinto due volte e in cui l'media dei sondaggi lo colloca leggermente sopra Harris. Questo aumenterebbe il suo totale a 262 grandi elettori.

I pochi dati disponibili sul 2° distretto del Nebraska suggeriscono che Harris ha una posizione favorevole lì. Il Nebraska è uno dei due stati, insieme al Maine, che suddividono i suoi grandi elettori in base ai distretti congressuali. Biden avrebbe vinto la versione attuale del 2° distretto nel 2020 – un margine significativamente più ampio di quello osservato nei sette stati di battaglia quest'anno. Molti modelli e mercati di scommesse favoriscono anche Harris in questo distretto dell'area di Omaha.

Se Harris riuscisse a vincere il 2° distretto del Nebraska, insieme a Michigan, Pennsylvania e Wisconsin, le darebbe esattamente 270 grandi elettori. Una vittoria incredibilmente stretta!

Tuttavia, c'è un intoppo. Alcuni repubblicani del Nebraska, influenzati da Trump, stanno promuovendo un cambiamento nel metodo di assegnazione dei grandi elettori dello stato in un formato winner-takes-all.

Nessun democratico ha vinto il Nebraska a livello presidenziale dal 1964.

Se si verificasse un cambiamento improvviso nelle regole, ciò eleverebbe Trump a 263 grandi elettori, mentre Harris rimarrebbe a 269. Ciò renderebbe il Nevada e i suoi 6 grandi elettori il fattore decisivo. L'ultimo sondaggio, in linea con i criteri di pubblicazione di CNN, è stato condotto da SSRS, rivelando Harris al 48% e Trump al 47%. Questo rientra nel margine di errore accettabile.

**In sostanza, una vittoria di Trump in Nevada non è uno scenario impossibile, il che potrebbe portare a uno stallo di 269-269.

In una situazione simile, l'elezione presidenziale sarebbe trasferita alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, dove ogni delegazione statale ha un voto. Tenendo conto della probabilità che i Repubblicani conservino più delegazioni alla Camera entro gennaio, Trump potrebbe avere un vantaggio.

Indipendentemente da chi vince in Nevada, potremmo essere in attesa di una lunga tabulazione dei voti dello Stato della Argento. E considerando la durata di precedenti competizioni ravvicinate, potremmo trattenere il respiro per giorni, con la presidenza in gioco.

In sintesi, questa corsa presidenziale sembra essere il più serrata possibile. Un piccolo ribaltone potrebbe alterare significativamente l'esito.

La stretta corsa tra Donald Trump e Kamala Harris nel panorama politico è evidente nei dati dei sondaggi, poiché rimangono all'interno del margine di errore e nessuno dei due ha raggiunto un vantaggio di 5 punti. Despite Harris' better performance in recent surveys, her lead over Trump is minimal compared to her position in previous polls.

L'aritmetica del Collegio Elettorale contribuisce all'incertezza, poiché Harris ha bisogno di vincere il voto popolare di più di 3 punti per ottenere un vantaggio nel Collegio Elettorale. Despite her slight leads in some battleground states, neither of the candidates has a clear advantage in the state-level data, making this election a contest for 270 electoral votes.

