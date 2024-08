La gara per la medaglia d'oro tra USA e Cina si riduce all'ultimo giorno.

Mentre la squadra USA è ampiamente in testa nella classifica complessiva delle medaglie con 123 a Parigi, è in seconda posizione nella gara per le medaglie d'oro, a un solo punto dalla Cina, alla vigilia di domenica. La Cina ha iniziato la domenica con 39 medaglie d'oro, contro le 38 della squadra USA.

Nella classifica complessiva delle medaglie, non c'è gara. La squadra USA ha un totale di 123 medaglie d'oro, d'argento e di bronzo, che supera di gran lunga le 90 della Cina, la nazione più vicina.

La squadra USA ha la possibilità di superare la Cina nella classifica delle medaglie d'oro nell'ultima giornata. Le squadre e gli atleti USA parteciperanno per l'oro nel basket femminile, nella pallavolo femminile, nella lotta libera femminile nella categoria di peso 76 kg, nel sollevamento pesi femminile nella categoria di peso 81 kg e potenzialmente nell'omnium femminile di ciclismo su pista.

La Cina compete per le medaglie d'oro domenica nel sollevamento pesi femminile nella categoria di peso 81 kg, nell'omnium femminile di ciclismo su pista e nel pentathlon femminile.

La pesista cinese Li Wenwen è favorita per vincere nella categoria di peso 81 kg e dovrebbe aggiungere alla Cina un'altra medaglia d'oro in quella categoria.

La squadra USA, nel frattempo, è probabile che vinca almeno un'altra medaglia d'oro nel basket femminile. La squadra USA non ha perso alle Olimpiadi nel basket femminile dal 1992 e ha dominato il resto del torneo finora.

La squadra di pallavolo USA sta cercando di ripetere la vittoria della medaglia d'oro di Tokyo contro l'Italia. Gli italiani hanno già garantito la loro prima medaglia nella storia del loro sport e sperano di trasformarla in oro.

Nel 2021, la squadra USA ha vinto la gara per le medaglie d'oro per un punto, con 39 contro le 38 della Cina. Ci vorrà una grande giornata degli atleti americani per ripetere l'impresa domenica.

Tuttavia, la squadra USA ha già superato di gran lunga il bottino di medaglie delle Olimpiadi estive precedenti. Gli americani hanno vinto 113 medaglie a Tokyo.

La squadra USA continua a eccellere in vari sport, cercando di conquistare più medaglie d'oro in eventi come il basket e la pallavolo femminile. D'altra parte, la Cina si concentra sui propri punti di forza in sport come il sollevamento pesi e il ciclismo su pista, con l'obiettivo di aumentare il proprio numero di medaglie d'oro.

Leggi anche: