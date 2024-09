La FTC avvia una causa contro i maggiori intermediari del settore farmaceutico, accusati di aumentare artificialmente i costi dell'insulina.

Le autorità affermano che CVS Health's Caremark Rx, Cigna's Express Scripts e United Health Group's OptumRx, insieme alle loro organizzazioni di acquisto di gruppo associate, hanno istituito un meccanismo che favorisce consistenti rimborsi dalle case farmaceutiche, causando così l'aumento dei prezzi al dettaglio dell'insulina. Le entità, comunemente note come Farmacisti Responsabili della Terapia (PRT), avrebbero ignorato le opzioni di insulina economiche disponibili sul mercato, optando invece per varianti più costose che offrono rimborsi più elevati.

I PRT guadagnano profitti attraverso i rimborsi e le commissioni, che sono accordi conclusi con i produttori di farmaci e proporzionali al prezzo di listino del farmaco. I prodotti di insulina più costosi portano a rimborsi e commissioni più elevati per i PRT, secondo le accuse.

"Milioni di americani con il diabete hanno bisogno di insulina per vivere, ma per numerosi pazienti a rischio, il costo delle loro prescrizioni di insulina è aumentato notevolmente negli ultimi dieci anni, in parte a causa dell'influenza dei potenti PRT e della loro avidità", ha dichiarato Rahul Rao, vicedirettore del Bureau of Competition della FTC. "Caremark, ESI e Optum, agendo come intermediari di medicinali, hanno illegalmente estorto milioni di dollari dai pazienti che necessitano di farmaci salvavita. L'azione amministrativa della FTC mira a porre fine al comportamento sfruttatore dei Big Three PRT e rappresenta un importante passo avanti nel riparare un sistema rotto - una riparazione che potrebbe estendersi oltre il mercato dell'insulina e riaccendere la concorrenza sana, portando a prezzi più bassi per i consumatori".

CNN non ha ricevuto una risposta immediata da Caremark Rx, Express Scripts, OptumRx o dall'Associazione dei Farmacisti Responsabili della Terapia, l'organizzazione professionale del settore.

Questa è una storia in evoluzione e verrà aggiornata.

