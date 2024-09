- La fronte di Robert Habeck ha meno lucentezza sudata.

A un incontro congiunto a Berlino, la Ministro degli Esteri Annalena Baerbock e il Ministro dell'Economia Robert Habeck hanno cercato di creare un'atmosfera rilassata. Baerbock ha risposto a una domanda sul suo ruolo nella prossima campagna elettorale federale, dicendo: "Questa mattina abbiamo avuto un fantastico apparizione congiunta in cabina e molte altre prima di questa". Ha espresso questi pensieri durante una conferenza stampa dopo una riunione allargata della frazione del Bundestag dei Verdi, dove ha condiviso il palco con Habeck.

"Così, la domanda era: 'Come ti senti?'" Ha aggiunto Baerbock. "Mi sento bene, anche se sono un po' sudata qui. Non è tanto su Robert Habeck, ma piuttosto su questa stanza dannatamente calda a 45 gradi". Habeck ha riso lì accanto, commentando: "Non c'era nessuno" durante la riunione di cabina. Le riunioni di cabina non sono aperte al pubblico.

Baerbock ha raggiunto e toccato il braccio di Habeck mentre uscivano dal palco. La loro relazione, un tempo co-presidenti dei Verdi, ha avuto alti e bassi, con momenti di tensione palpabile.

Baerbock ha annunciato a luglio che non avrebbe cercato un'altra nomination come cancelliere dal suo partito nelle prossime elezioni. Intende concentrarsi sui suoi doveri come Ministro degli Esteri. Habeck, ora visto come il candidato più probabile per il suo partito, ha riconosciuto in un'intervista con "Politico" alcune settimane fa che il punto di partenza del suo partito nelle prossime elezioni sarebbe più difficile rispetto al 2021, quando Baerbock era la candidata.

In quel momento, i Verdi hanno anche visto un risultato significativamente peggiore rispetto alle previsioni dei sondaggi, nonostante gli errori del loro candidato. "Nel 2021, avevamo venti favorevoli e tutti volevano governare con noi. I sondaggi erano costantemente sopra il 20%", ha detto Habeck a "Politico" allora. Tuttavia, ora stanno lottando per guadagnare terreno. Habeck aveva ambizioni di diventare il candidato principale del suo partito nel 2021.

