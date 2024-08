la frequenza prevista delle catture nette in diminuzione significativa tra i pescatori del Baltico

Pescatore potrebbero riscontrare una riduzione delle catture nel Mar Baltico, come suggerito dalla recente proposta della Commissione UE. Tale propositione prevede quote ridotte per diverse specie come spratto, salmone e merluzzo, come annunciato.

Ad esempio, la quota di spratto è prevista diminuire del 42%, scendendo a circa 117.000 tonnellate. La Commissione propone anche consistenti riduzioni delle catture accidentali a causa della conservazione delle specie. Nel Mar Baltico occidentale, ciò si tradurrebbe in una riduzione del 73% della quota di merluzzo e del 50% di quella di aringa, con un massimo di soli 93 tonnellate di merluzzo e 394 tonnellate di aringa. Le catture accidentali sono pesci non bersaglio che spesso muoiono nelle reti. Anche i pescatori costieri a piccola scala non sono immuni a queste regolamentazioni, a partire dal prossimo anno. Tuttavia, la proposta suggerisce un aumento del 108% del limite di cattura di aringa nel Mar Baltico centrale, con una quota di circa 83.900 tonnellate.

Il Vicepresidente della Commissione UE, Maroš Šefčovič, ha espresso preoccupazione nell'annuncio per le condizioni critiche delle scorte di pesci nel Mar Baltico. Ha evidenziato l'importanza di affrontare la grave situazione delle specie economicamente importanti. Secondo Bruxelles, la pressione sulla biodiversità nel Mar Baltico è esistita per anni a causa dei livelli elevati di inquinamento e della pesca eccessiva a lungo termine, portando molte specie sull'orlo dell'estinzione.

Decisione UE in ottobre

La Commissione propone annualmente quanto pesce può essere catturato nei mari dell'UE, con l'obiettivo di prevenire il collasso delle scorte. Le quote finali sono quindi decise dai ministri della pesca dell'UE - nel caso della Germania, questa responsabilità cade su Cem Özdemir.

I ministri discuteranno la proposta il 21 e il 22 ottobre. I paesi non sono vincolati dalle raccomandazioni scientifiche. Spesso decidono quote superiori alle raccomandazioni e il totale delle catture viene quindi suddiviso in quote nazionali per gli stati membri.

Secondo un rapporto dell'Agenzia Federale per l'Agricoltura e l'Alimentazione, le pesca in alto mare e costiera hanno catturato il maggior numero di pesci in Germania lo scorso anno, principalmente nello stato di Brema. A seguire ci sono Meclemburgo-Pomerania Anteriore, Schleswig-Holstein e Bassa Sassonia.

