- La frequenza dei mandati d'arresto in sospeso è aumentata costantemente.

L'aumento dei mandati di arresto aperti in Renania Settentrionale-Vestfalia è stato notevole, con un aumento di circa il 12,8% rispetto all'inizio dell'anno precedente. Questa informazione proviene da un rapporto del Ministero della Giustizia della Renania Settentrionale-Vestfalia al Comitato Affari Legislativi del parlamento di Düsseldorf. Alla fine di gennaio 2023, la polizia stava dando la caccia a 24.487 persone con mandati di arresto attivi, il che rappresenta un aumento del 1,7% rispetto all'anno precedente.

Attualmente ci sono oltre 27.600 mandati attivi, di cui 611 riguardano reati sessuali, 319 omicidi, 317 omicidi colposi e 35 traffico di esseri umani, prostituzione coatta o sequestro di persona a scopo di estorsione. Interessantemente, il gruppo più numeroso di persone con mandati è costituito da coloro che non hanno pagato le multe, con quasi 14.600 mandati di arresto per detenzione sostitutiva.

