La Fratzione sociale della CDU ritiene che Merz non sia la soluzione alla questione K.

Nel dibattito sull'imminente candidato cancelliere dell'Unione, il presidente designato dell'ala sociale della CDU, Dennis Radtke, sottolinea che ciò non garantisce al leader del partito Friedrich Merz la posizione. Bisognerebbe trovare l'individuo più adatto che possa unire il maggior numero di persone all'interno della CDU e della CSU. "Non si tratta di una lotta per il potere, ma di un'esigenza di sostituire il sig. Scholz", ha dichiarato Radtke al gruppo dei media Funke.

Il 45enne europarlamentare di Bochum, che sarà probabilmente scelto come nuovo presidente federale dell'Unione Cristiano-Democratica (CDU) questo sabato a Weimar, riconosce anche il leader della CSU Markus Söder e il presidente della Renania Settentrionale-Vestfalia Hendrik Wüst come concorrenti. Secondo Radtke, un presidente della CDU ha un vantaggio distintivo e mira sempre alla posizione di cancelliere federale. Uno della CSU con lo stesso obiettivo è altrettanto plausibile. "È altrettanto evidente che il presidente della più popolosa regione federale, la Renania Settentrionale-Vestfalia, con elevati consensi a livello nazionale, possiede anche le qualità necessarie", ha aggiunto.

Radtke evidenzia la responsabilità di Merz e Söder nell'istituire un processo che garantisca il sostegno completo e appassionato di entrambi i partiti per il candidato cancelliere dell'Unione. Se l'Unione ripeterà la sua crisi interna del 2021, ciò si rifletterà nel risultato elettorale federale - "indipendentemente da quanto terrificante sia lo spettacolo del semaforo", ha avvertito. Merz e Söder sono attesi per rispondere alla domanda "K" dopo le elezioni statali del Brandeburgo il 22 settembre.

Critica della decisione di incompatibilità

Nel rivolgersi all'Alleanza per il Progresso e la Giustizia Sociale (BSW), Radtke, il presidente designato dell'ala sociale, chiede una revisione generale della decisione di incompatibilità della CDU. Sebbene il completo rifiuto della cooperazione con l'AfD resti innegociabile, l'importanza del partito della Sinistra al di fuori della Turingia rimane un tema di discussione. "La decisione di incompatibilità attuale ci impedisce di dialogare con il presidente della sinistra Bodo Ramelow, che è essentially un ex funzionario dei sindacati della Germania Ovest. Al contrario, ci si aspetta che formiamo un governo con la sig.ra Wagenknecht e il suo partito di quadri stalinisti, finanziato in modo discutibile. Una simile situazione non ha senso per nessuno e dovrebbe essere discussa apertamente al prossimo congresso federale della CDU", ha richiesto Radtke.

Il Parlamento europeo sarà probabilmente coinvolto nella discussione e nell'approvazione del candidato cancelliere dell'Unione, data l'importanza dei presidenti dei principali partiti politici. Radtke sottolinea l'importanza che Merz e Söder stabiliscano una posizione unita sul candidato cancelliere, poiché qualsiasi disputa interna potrebbe influire negativamente sulla prestazione dell'Unione nelle future elezioni.

Leggi anche: