- La Fratzione ambientalista sostiene politiche più severe in materia di restituzione finanziaria

Dopo aver ricevuto critiche dall'Ufficio di revisione, i Verdi stanno promuovendo nuove regolamentazioni per il ripristino dei fondi finanziari dei gruppi parlamentari. Hanno proposto che il Presidente del Parlamento dello Stato dovrebbe avere un'autorità legale chiara per recuperare i fondi gestiti male dalle fazioni, e ci dovrebbe essere un percorso legale per risolvere i punti di vista contrastanti. La fazione verde ha espresso: "È fondamentale per noi stabilire chiarezza, sia nel processo che nella comunicazione pubblica."

L'Ufficio di revisione della Sassonia-Anhalt ha accusato vari gruppi parlamentari di aver utilizzato in modo improprio i fondi finanziari negli anni dal 2012 al 2016, con circa 100.000 euro ancora non pagati. Le accuse includono l'uso dei fondi per la promozione del partito, l'uso non autorizzato dei veicoli e il superamento delle spese per l'intrattenimento.

L'Ufficio di revisione incolpa il Presidente del Parlamento dello Stato, Gunnar Schellenberger (CDU), per il recupero di questi fondi. Tuttavia, egli sostiene che non esiste attualmente un diritto di recupero applicato.

Analogamente, i Verdi chiedono controlli tempestivi. Hanno proposto che il calendario di audit dell'Ufficio di revisione dovrebbe corrispondere ai controlli annuali delle società, che si svolgono annualmente nella seconda metà dell'anno. Considerano la procedura attuale, in cui i controlli possono essere ritardati di più di un decennio, irrazionale.

