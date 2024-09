"La frase 'Amare sempre' suscita polemiche nella sede comunale di Berlino

Al festival all'aperto nella iconica Town Hall Rossa di Berlino, il DJ scatena la polemica suonando la canzone "L'amore sempre". Gli ospiti, presenti per celebrare la diversità e l'unità, esprimono il loro dissenso e abbandonano la pista da ballo. La scelta del DJ ha conseguenze serie.

Suonare la controversa canzone "L'amore sempre" durante il festival del martedì sera nella Town Hall Rossa di Berlino ha suscitato l'ira del pubblico. La portavoce del Senato, Christine Richter, ha dichiarato: "Data l'associazione di 'L'Amour toujours' con il movimento di estrema destra, è inappropriato suonarla all'evento del sindaco all'aperto".

L'atmosfera al festival era internazionale, inclusiva, unita, solidale e libera. Richter ha notato criticamente: "Il comportamento del DJ contraddice questo spirito e è indubbiamente di cattivo gusto". Ha aggiunto che il DJ non sarà ingaggiato per eventi futuri e che la selezione della musica sarà sottoposta a maggiore controllo durante la pianificazione.

Il sindaco di Berlino, Kai Wegner, ha considerato le azioni del DJ di cattivo gusto e inappropriate per la Town Hall Rossa, come riportato dai media di Berlino. Ha dichiarato: "Canzoni del genere non hanno posto nella Town Hall Rossa o altrove".

L'esecuzione della canzone è stata accolta da fischi, e diversi ospiti, inclusa l'ex sindaca di Kreuzberg Monika Herrmann, se ne sono andati in segno di protesta, dichiarando: "Non è accettabile". Il DJ avrebbe risposto: "È una buona canzone, non lascerò che sia macchiata dai nazisti". La pista da ballo sembra essere rimasta vuota dopo questo incidente.

La canzone controversa "L'amore sempre" del DJ italiano Gigi D'Agostino è stata utilizzata per sostenere slogan razzisti. Un video da un bar sull'isola del Mare del Nord di Sylt ha suscitato indignazione quando i partecipanti hanno urlato "Fuori gli stranieri" e "La Germania per i tedeschi" a ritmo di musica. L'esecuzione della canzone ha riacceso il dibattito sulle possibili interdizioni in determinati contesti.

La spiegazione del DJ di difendere la canzone ha causato ulteriori confusione, con qualcuno tra la folla che chiedeva: "-Cosa? Stai paragonando la canzone ai nazisti, ma la suoni ancora?". Il festival, inizialmente pieno di festeggiamenti e unità, è ora segnato dalla polemica e dalla divisione.

