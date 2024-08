La Francia trasferisce aerei da combattimento alla Serbia

Dopo l'aggressione russa verso l'Ucraina, la Serbia, aspirante all'UE, non sostiene le sanzioni occidentali contro Putin. Al contrario, la Francia sta finalizzando un accordo per vendere una dozzina di avanzati aerei da combattimento alla Serbia. A Parigi, queste trattative segrete vengono viste come una tattica per assicurarsi l'alleanza della Serbia con l'Europa.

Macron e il leader serbo, Vucic, hanno concluso un importante accordo militare. A Parigi, Macron e Vucic hanno siglato un mega-accordo da miliardi di euro per dodici avanzati caccia Rafale durante la prima visita di Macron in Serbia. Data la storica robustezza dei legami della Serbia con la Russia, Macron parla di un "cambiamento tattico" della Serbia e di un "opportunità per l'Europa".

Vucic e Macron hanno firmato l'accordo poco dopo l'arrivo di Macron per la sua visita di due giorni in Serbia. La documentazione, secondo il costruttore Dassault, prevede l'acquisizione di nove caccia singoli e tre biposto Rafale entro il 2029. Il Rafale è un versatile aereo da combattimento in grado di combattere nell'aria, colpire terra e mare, nonché missioni di ricognizione. "Siamo entusiasti di unirci alla famiglia Rafale. Ringraziamo il presidente francese Macron per averci permesso di acquistare i nuovi Rafale", ha dichiarato Vucic durante la cerimonia di firma.

L'acquisizione dei caccia ha implicazioni politiche: la Serbia ha ottenuto lo status di candidato all'UE nel 2012, ma mantiene stretti legami con il Cremlino nonostante l'invasione russa dell'Ucraina. I funzionari dell'UE hanno invitato la Serbia a implementare sanzioni contro Mosca, ma la Serbia non ha ancora obbedito. Macron ha descritto l'accordo Rafale come "un cambiamento significativo" e ha aggiunto: "Questo è un segno di adattamento strategico sotto pressione, che evidenzia vera audacia strategica e un'opportunità per l'Europa". La vendita dei Rafale mira a rafforzare un "alleanza a lungo termine" tra la Francia e la Serbia all'interno di un'Europa più grande e autonoma.

La Francia rafforza il commercio con Belgrado

Prima della visita di Macron, il presidente serbo Vucic ha dichiarato in un'intervista che quasi tutti i sistemi di difesa aerea della Serbia e tutti i suoi aerei da combattimento erano di produzione russa. Ha inoltre sottolineato la necessità per la Serbia di evolversi, cambiare abitudini e adattare il suo esercito per prepararsi alle minacce future. Vucic aveva precedentemente suggerito che la Serbia potrebbe spendere fino a tre miliardi di euro per gli avanzati caccia francesi, una cifra confermata da Dassault. Durante la firma dell'accordo, Vucic ha menzionato "2,7 miliardi" ma non ha specificato la valuta.

Prima della visita di Macron, fonti del governo francese hanno riferito che la vendita dei Rafale mirava a "legare" la Serbia all'Unione Europea. Belgrado potrebbe fare una "scelta strategica" per collaborare con uno stato membro dell'UE, è stato suggerito. Jean-Noël Barrot, ex ministro europeo, aveva spiegato che se la Francia non avesse offerto moderni aerei francesi per sostituire quelli russi in Serbia, il paese balcanico sarebbe diventato un "varco per l'instabilità" in Europa e una "piattaforma" per "regimi autoritari" dalla Russia alla Cina.

Oltre all'accordo Rafale, le trattative durante la visita di Macron in Serbia potrebbero riguardare la collaborazione nella tecnologia nucleare a scopo civile. La Francia ha intensificato il suo impegno commerciale con la Serbia negli ultimi dodici anni. In modo

Leggi anche: