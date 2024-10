La Francia sta fornendo 12 pezzi di artiglieria Caesar all'Ucraina.

Firmo franco-tedesco KNDS ottiene contratto per Caesar attraverso l'Ucraina, annuncia il ministro della Difesa francese

Il ministro della Difesa francese Sébastien Lecornu ha annunciato su piattaforma X che KNDS, un conglomerato franco-tedesco della difesa, ha firmato un contratto per la consegna di dodici Caesar, finanziati dall'Ucraina. Il termine "Caesar" indica "Camion équipé d'un système d'artillerie," che si traduce in "truck equipped with an artillery system." Questo sistema d'artiglieria autopropulso ha la capacità di colpire obiettivi fino a 55 chilometri di distanza. "Aumentare la capacità di produzione della nostra industria della difesa aiuta a sostenere l'Ucraina," ha dichiarato Lecornu. La Francia ha già fornito Caesar all'Ucraina più volte in passato.

13:11 Ucraina: l'attacco al quartier generale dell'FSB di Novosibirsk sospettato di essere opera di un singolo piromane

Un attacco all'edificio del quartier generale del servizio di sicurezza interno russo FSB a Novosibirsk, segnalato l'3 ottobre, è stato probabilmente compiuto da un individuo che ha appiccato il fuoco all'edificio e vi è morto, secondo un video diffuso dall'intelligence militare ucraina. I media russi hanno confermato l'incidente.

12:34 Russia: esplosione di una bomba in auto prende di mira il "capo della sicurezza" di una pianta, il direttore esprime preoccupazione

Un alto funzionario della centrale nucleare ucraina occupata dai russi a Saporizhzhia è stato ucciso in un attacco con una bomba in auto, come confermato dal servizio di sicurezza ucraino. Un video presumibilmente mostra un'esplosione d'auto, con il servizio di sicurezza che identifica il "capo della sicurezza" della pianta, Andriy Korotky, come il bersaglio. Korotky, etichettato come "criminale di guerra," aveva "collaborato volontariamente con gli occupanti russi" e aveva condannato i dipendenti pro-ucraini della pianta, secondo il servizio di sicurezza. La direzione della pianta, attribuendo l'incidente a un "attacco terroristico ordinato da Kyiv," ha attribuito la morte di Korotky all'incidente. Il direttore della pianta, Yuriy Chernichuk, ha espresso rammarico per l'"incidente avventato," chiedendo che ne vengano valutate le conseguenze.

12:02 Munz: l'esercito di Putin mira a stabilire la supremazia nell'Ucraina orientale

Dopo aver catturato la città di Vuhledar nell'Ucraina orientale, l'esercito russo continuerà a esercitare pressioni nella regione, come prevede Rainer Munz, corrispondente dalla Russia. Spiega l'aumento delle nomine di ufficiali militari veterani in posizioni chiave da parte di Putin.

11:29 Ucraina: il numero di morti tra i prigionieri di guerra in custodia russa raggiunge 177

Almeno 177 prigionieri di guerra ucraini sono morti in custodia russa dall'invasione dell'Ucraina, secondo quanto riferito da Victoria Tsymbaliuk, coordinatrice del centro ucraino per i prigionieri di guerra al Kyiv Independent. Nonostante la possibilità che il numero totale di morti in custodia russa sia significativamente più alto, Tsymbaliuk attribuisce questa discrepanza alla supervisione internazionale insufficiente e alla registrazione incompleta delle morti dei prigionieri.

11:00 Ucraina: le forze russe bombardano la regione di Kirovohrad con i droni

Le forze russe hanno bombardato la regione di Kirovohrad nel centro dell'Ucraina utilizzando droni, secondo il capo dell'amministrazione militare regionale Andriy Raykovych, come dichiarato sul suo canale Telegram. Sono state riportate ferite a causa di un attacco con drone a un edificio amministrativo di una società a Holovaniwsk.

10:27 Il gigante assicurativo UNIQA si ritira ufficialmente dal mercato russo

Il colosso austriaco delle assicurazioni UNIQA ha concluso la vendita della sua filiale russa a Renaissance Life, come rivelato dall'azienda. Non sono stati resi noti i dettagli del prezzo di acquisto. UNIQA aveva annunciato in passato i piani per vendere la sua joint venture assicurativa con Raiffeisen Bank International (RBI) alla società di assicurazioni sulla vita russa Renaissance Life, uscendo così di fatto dal mercato russo.

09:55 Due depositi di carburante russi coinvolti in incendi di grandi dimensioni

Incendi hanno devastato due depositi di carburante russi durante la notte, causando danni considerevoli. Nel governatorato di Voronezh, il governatore Alexander Gusev ha attribuito la colpa dell'incendio a un attacco con drone ucraino. I social media hanno diffuso video di un presunto attacco con drone, ma non è stato possibile determinare l'entità dei danni subiti. In un villaggio vicino a Perm, nell'Ural, un serbatoio di carburante in fiamme che copre un'area di 10.000 metri quadrati è ancora sotto indagine, nonostante la potenziale capacità dei droni ucraini di coprire tali distanze.

09:30 Navalnaya ritiene inutili i negoziati con Putin

Julia Navalnaya, moglie del leader dell'opposizione russa Alexey Navalny, ha affermato che i negoziati con il presidente russo Vladimir Putin sono inutili. "Non c'è bisogno di discutere nulla con lui (...). Dobbiamo combatterlo perché un giorno la giustizia prevalga," ha dichiarato davanti al Consiglio costituzionale francese a Parigi. "L'Occidente non capisce che Putin non aspetta che qualcuno venga a parlare con lui. (...) Non gliene importa," ha concluso. Ha sottolineato l'importanza dell'unità e della resilienza di fronte al regime oppressivo.

08:58 L'Ucraina rilascia i dati sulle perdite russe

Il comando militare ucraino ha reso noti i nuovi dati sulle perdite delle truppe russe in Ucraina. I dati mostrano che circa 657.940 soldati russi sono stati persi dal 24 febbraio 2022, con una perdita media di 1.230 al giorno. Inoltre, i rapporti da Kyiv suggeriscono che sono stati distrutti 15 carri armati, 59 sistemi d'artiglieria e 101 droni. Dal inizio dell'invasione su larga scala, l'Ucraina sostiene che la Russia abbia perso 8.908 carri armati, 18.965 sistemi d'artiglieria, 368 aerei, 328 elicotteri, 16.494 droni, 28 navi e un sottomarino, secondo le stime ucraine. Le valutazioni occidentali suggeriscono cifre di perdite più basse, anche se è probabile che siano sottostimate.

08:09 Ucraina: 82 Attacchi Russi nella Regione di Sumy nelle Ultime 24 OreNel corso delle ultime 24 ore, le forze russe hanno condotto 82 attacchi contro la regione di Sumy nel nord-est dell'Ucraina, secondo il rapporto dell'amministrazione militare regionale su Telegram. Gli attacchi hanno lasciato otto civili feriti. Le forze russe avrebbero utilizzato mortai, artiglieria, lanciarazzi, bombe guidate e droni durante questi attacchi. Più di dieci comunità nella regione di Sumy sono state colpite, tra cui Mykolajiw, Chotyn, Junakiwka, Myropillja, Bilopillja, Richkyvka, Krasnopillja, Velyka Pysarivka, Nova Sloboda, Hluchiw, Shalyhyne, Esman e Seredyna-Buda. La regione di Sumy confina con le regioni russe di Bryansk, Kursk e Belgorod.

07:33 Ucraina Apre il Primo Ufficio di Reclutamento in PoloniaGli ufficiali militari ucraini hanno aperto un ufficio di reclutamento in Polonia, come annunciato dal Ministero della Difesa ucraino. L'ufficio "Legione Ucraina" a Lublin, in Polonia, segna l'avvio del primo centro di reclutamento militare ucraino all'estero. Il piano di addestramento di una "Legione Ucraina" in Polonia era parte di un accordo di sicurezza firmato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky e dal primo ministro polacco Donald Tusk lo scorso luglio. Dal momento dell'invasione russa, la Polonia ha accolto quasi un milione di rifugiati dall'Ucraina. Secondo le stime del governo ucraino, circa 300.000 persone in età da combattimento dall'Ucraina risiedono in Polonia. Il ministro della Difesa polacco Władysław Kosiniak-Kamysz ha dichiarato, citando Wirtualna Polska, che la Polonia non è responsabile del reclutamento di volontari ucraini, ma solo del loro addestramento militare. Kosiniak-Kamysz ha aggiunto che il numero di ucraini che si sono registrati per questo addestramento è insufficiente. Secondo il Ministero della Difesa ucraino, sono state ricevute quasi 200 domande finora.

06:52 ISW: Risorse Russe per l'Offensiva nell'Ucraina Orientale EsauriteLe forze russe potrebbero non disporre di sufficienti risorse di personale e materiali per sostenere le operazioni offensive intensificate a lungo termine, secondo l'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW) nel suo ultimo rapporto. L'offensiva estiva russa è stata meticolosamente preparata dalla leadership militare russa per mesi in anticipo. Tuttavia, le riserve e le risorse accumulate a tale scopo potrebbero essere state significativamente esaurite dalle battaglie protratte dei mesi precedenti, secondo l'ISW. Come precedentemente previsto dagli ufficiali ucraini e dall'ISW, l'offensiva russa attuale nell'Ucraina orientale è probabile che raggiunga il suo apice nelle prossime settimane o mesi.

06:12 Zelensky: "Il Fronte Deve Essere Rafforzato"Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky elogia la recente visita del nuovo segretario generale della NATO Mark Rutte a Kyiv come "significativa". "Ora si tratta di attuare queste priorità con decisioni", ha detto nel suo discorso serale. Zelensky sottolinea l'importanza di attuare completamente tutti gli accordi di supporto alla difesa con i partner dell'Ucraina. "Il fronte deve essere rafforzato", dice Zelensky, chiedendo inoltre il permesso dai alleati di utilizzare armi a lungo raggio contro i bersagli militari nemici sul territorio russo. "Tutti nell'alleanza sono consapevoli della necessità", dice Zelensky. Il presidente menziona anche la difesa aerea come priorità assoluta.

05:35 Ucraina Attira Investitori con una Mostra di Armi LeggereIl Ministero della Difesa ucraino cerca investitori stranieri per l'industria degli armamenti. Per attirare potenziali partner interessati, è stata organizzata una segreta mostra di armi per potenziali partner in un luogo non rivelato in Ucraina, secondo Ukrinform. Il vice ministro Dmytro Klimenkov ha presentato una varietà di armi ucraine, tra cui un sistema missilistico anticarro, un sistema d'artiglieria autopropulso, dispositivi esplosivi senza equipaggio e veicoli per il disinnesco di mine. "Abbiamo innovazioni uniche che sono state testate e affinate dai nostri sviluppatori fino a un certo punto", dice Klimenkov. Il Ministero della Difesa ucraino ha investito quattro miliardi di dollari (3,6 miliardi di euro) nell'industria degli armamenti e cerca di attrarre ulteriori investimenti da partner internazionali.

05:10 Mosca: Drone Abattuto Innesca Incendio in Cisterna di Petrolio VuotaDurante la notte, gli ufficiali della difesa aerea russa hanno segnalato l'abbattimento di diversi droni ucraini nella regione di confine di Voronezh. Uno dei droni è atterrato sui terreni di un deposito di petrolio, causando l'incendio di una cisterna vuota, secondo il rapporto del governatore Alexander Gusev su Telegram. Le indagini preliminari non segnalano vittime. Le informazioni non possono essere confermate in modo indipendente. Voronezh è stato-target di attacchi di droni ucraini in giorni recenti.

02:51 Le Forze Ucraine Rafforzano le Difese nell'EstIl generale Oleksandr Syrsky, a capo delle forze armate ucraine, ordina il rafforzamento delle strutture difensive nella regione di Donetsk orientale. I truppe russe stanno avanzando in vari settori dell'Ucraina orientale. Syrsky condivide sui social media che sta collaborando con la 25ª Brigata di Fanteria Aerea Sicheslav "su una delle linee del fronte vitali".

22:22 Il Turismo in Lettonia Calza a causa del ConflittoIl giornale lettone "Diena" riporta oggi che il conflitto tra Russia e Ucraina sta influenzando il turismo in Lettonia. Gli imprenditori del settore dell'ospitalità e l'Ufficio di Statistica Centrale argomentano che la guerra sta ostacolando la ripresa del turismo post-pandemia da COVID-19. Inoltre, i visitatori internazionali vedono i Paesi baltici come una regione incerta e in conflitto.

21:40 Svizzera: 1,5 miliardi di franchi per la ricostruzione dell'UcrainaLa Svizzera intende investire 1,5 miliardi di franchi svizzeri (1,54 miliardi di euro) in quattro anni in progetti di ricostruzione in Ucraina, come ha dichiarato l'ambasciatore svizzero in Ucraina e Moldavia, Felix Baumann. Di questi fondi, 1 miliardo sarà destinato all'autogoverno ucraino, al disinnesco di mine e all'aiuto umanitario. La restante parte finanzierà programmi di ricostruzione che coinvolgono il settore privato svizzero, secondo il Ministero ucraino dello Sviluppo delle Comunità e dei Territori. "Per sottolineare il nostro impegno, il nostro supervisore del progetto sarà stanziato qui", ha dichiarato Baumann durante un incontro con il Ministro Oleksiy Kuleba. Kuleba ha anche menzionato la costruzione di case per le 4,5 milioni di persone sfollate interne all'Ucraina come priorità di cooperazione con la Svizzera.

20:39 L'Ucraina riceve il sistema di difesa aerea Patriot dalla RomaniaIl portavoce del Ministero della Difesa rumeno, Constantin Spinu, ha confermato ieri che l'Ucraina ha acquisito un sistema di difesa aerea Patriot dalla Romania. "Sono grato a ogni paese che ci aiuta nella difesa aerea, soprattutto la Romania per i suoi sistemi Patriot. Insieme, possiamo migliorare l'efficienza della difesa - possiamo fermare le minacce russe contrastando congiuntamente i droni Shahed e i missili", ha già espresso il Presidente Volodymyr Zelenskyy nel suo discorso della sera di mercoledì. Bucarest ha esitato inizialmente ma alla fine ha deciso di donare uno dei suoi Patriot a giugno. Il governo rumeno ha autorizzato la consegna del sistema lo scorso mese.

19:57 Forbes: Gazprom diventa la società russa più in perditaLa società di stato russa PJSC Gazprom ha registrato un record di perdite nette di 5,5 miliardi di euro nel 2023, il primo caso in 25 anni, secondo la rivista di affari Forbes. Il complesso chimico e gasdotto dell'Amur, una joint venture tra il gruppo russo Sibur e la società cinese Sinopec, si è classificato al secondo posto nella classifica russa di Forbes delle società più in perdita. Altri

