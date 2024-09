La Francia sta attraversando un'implacabile discesa verso il deficit finanziario.

La Francia si trova in una situazione finanziaria peggiore del previsto. Il ministro del Bilancio Laurent Saint-Martin ha stimato nella commissione di bilancio parlamentare a Parigi che il deficit di bilancio potrebbe superare il sei percento quest'anno. "Certamente, la salute fiscale del nostro paese è preoccupante".

Le cause principali contribuiscono a un'insufficiente entrata fiscale e a una spesa pubblica eccessiva. Inoltre, lo stallo politico prolungato in Francia ha spinto le entità economiche ad adottare un approccio cauto di osservazione e azione.

La Commissione Europea sta attualmente attuando procedure di deficit contro la Francia a causa di un debito eccessivo. Di conseguenza, il nuovo governo del primo ministro conservatore Michel Barnier si trova di fronte a sfide crescenti nel raggiungere l'obiettivo di ridurre il deficit sotto il limite europeo del tre percento entro il 2025. "Dovremo fare un notevole lavoro entro il 2025", ha spiegato il ministro Saint-Martin. Inizialmente, è fondamentale tagliare le spese e, eventualmente, potrebbe essere necessario considerare aumenti fiscali.

Sono in corso i preparativi per presentare una bozza di bilancio il 9 ottobre, come ha menzionato il ministro. A causa del complesso processo di elezione di un nuovo primo ministro dopo le elezioni parlamentari anticipate e la formazione del governo, c'è una pressante necessità di tempo. Entro il 31 ottobre, Parigi dovrà quindi presentare un piano alla Commissione UE per rafforzare la sua stabilità finanziaria. Il governo precedente mirava a un deficit di bilancio del 5,1 percento per il 2024, ma in seguito lo ha rivisto al sei percento.

Le procedure di deficit della Commissione Europea contro la Francia mettono in evidenza le difficoltà finanziarie del paese in Europa. Nonostante gli sforzi del nuovo primo ministro conservatore Michel Barnier, la situazione finanziaria della Francia, in particolare il deficit di bilancio, rimane una preoccupazione significativa.

