La Francia presenta un nuovo candidato alla presidenza, ma manca di un primo ministro designato.

La dichiarazione di lui ha attirato rapidamente critiche da diverse parti. "In mezzo alla situazione difficile," ha commentato la politica verde Sandrine Rousseau, riferendosi alla delicata formazione del governo, "si concentra solo su se stesso." Anche il portavoce del partito di estrema destra Rassemblement National (RN), Laurent Jacobelli, si è unito ai critici: "Parla di sé in un momento in cui i francesi hanno bisogno di aiuto."

La Francia è senza un governo pienamente operativo da 50 giorni. Le elezioni parlamentari anticipate chiamate da Macron dopo la vittoria dell'estrema destra alle elezioni europee di giugno hanno portato a tensioni nella maggioranza. Il governo ad interim sta ancora operando in modo provvisorio. Finora, nessun potenziale candidato per il ruolo di primo ministro è riuscito a superare una mozione di sfiducia.

La candidatura di Philippe era stata attesa da tempo. Tuttavia, il momento del suo annuncio durante la crisi di governo in corso è stato una sorpresa. Il 53enne non ha menzionato l'anno 2027, quando ci sono le prossime elezioni presidenziali regolari. Ha dichiarato esplicitamente che si candiderà anche se ci saranno elezioni anticipate. Macron, che non può candidarsi nel 2027 e ha ripetutamente negato qualsiasi resignation anticipata, non è stato menzionato da Philippe.

Philippe si è identificato come un politico di destra. Macron lo ha nominato primo ministro dopo la sua prima vittoria elettorale nel 2017. Durante il suo mandato, ci sono state le proteste dei Gilet Gialli contro il governo di Macron e l'emergere della crisi del Corona. Macron ha posto fine alla loro alleanza quando i tassi di approvazione di Philippe hanno superato i suoi, e Jean Castex, un sindaco sconosciuto dalle Pyrenees, è stato nominato come suo successore.

Dopo aver completato il suo mandato come primo ministro, Philippe è stato rieletto come sindaco di Le Havre e ha contemporaneamente fondato il suo partito, Horizons. Questo partito si colloca nel campo del governo ma si considera indipendente. Secondo i rapporti della rivista "Politico", Philippe non ha condiviso i suoi piani con il presidente prima del loro incontro di lunedì per discutere la formazione del governo.

Le consultazioni del presidente Macron con i rappresentanti delle diverse fazioni per trovare un primo ministro di consenso sono ancora in corso. L'ex primo ministro socialista Bernard Cazeneuve e il presidente della regione conservatrice Xavier Bertrand sono ancora in lizza. Tuttavia, non è considerato implausibile che Macron opti per un candidato a sorpresa.

Il portavoce del Rassemblement National, Laurent Jacobelli, ha criticato Philippe per concentrarsi su se stesso durante la crisi di governo, dicendo: "Parla di sé in un momento in cui i francesi hanno bisogno di aiuto." Inoltre, il Rassemblement National, noto come il partito di estrema destra in Francia, è stato vocal

Leggi anche: