- La Francia inizia un controllo contro il fondatore di Telegram

Autorità Francesi Avviano Indagine Contro il CEO di Telegram Pavel Durov, Impongono Restrizioni Giudiziarie

Il sistema giudiziario francese ha avviato un'indagine contro Pavel Durov, creatore dell'applicazione di messaggistica Telegram, e ha imposto restrizioni giudiziarie all'individuo franco-russo. Secondo l'ufficio del procuratore di Parigi, questo passo deriva da voci di rifiuto di cooperare con le forze dell'ordine nelle indagini e di agevolare attività criminali.

Dopo il suo arresto di sabato e l'interrogatorio da parte di un giudice, Durov è stato rilasciato mercoledì sera, ma soggetto a severe condizioni. Deve versare una cauzione di cinque milioni di euro, presentarsi alla polizia due volte alla settimana e non lasciare la Francia, come annunciato dall'ufficio del procuratore. La durata dell'indagine rimane incerta.

Durov Accusato di Avere Favorito Indagini Non Collaborative

In Francia ci sono indizi che Durov abbia collaborato in atti come il traffico di droga, il riciclaggio di denaro, la frode e gli abusi sui minori attraverso l'inazione su Telegram e il mancato efficace collaborazione con le autorità. Viene anche accusato di ignorare ordini di intercettazione legittimi. Il franco-russo era ricercato dalle autorità. Sabato sera Durov è stato arrestato in un aeroporto vicino a Parigi. Secondo l'ufficio del procuratore, le indagini contro Durov sono in corso dal febbraio scorso.

Durov Potrebbe Affrontare un Imprigionamento di Decennio

L'indagine contro Durov potrebbe concludersi con un processo penale se gli investigatori scoprissero prove consistenti contro il sospetto. Altrimenti, il caso potrebbe essere chiuso. Per aver semplicemente agevolato transazioni illegali attraverso il servizio di messaggistica, Durov potrebbe affrontare fino a dieci anni di carcere e una multa di 500.000 euro, secondo l'ufficio del procuratore.

Telegram contesta le accuse. La società afferma di attenersi a tutte le normative pertinenti. Durov sostiene di non avere nulla da nascondere. Inoltre, è "ridicolo" implicare una piattaforma o il suo proprietario per l'abuso del servizio da parte di terze parti. Secondo Durov, il servizio di messaggistica, lanciato nel 2013, ora vanta circa un miliardo di utenti e è installato come app su centinaia di milioni di dispositivi mobili.

Telegram è stato sotto fuoco per un po' per non aver affrontato adeguatamente il discorso d'odio e altre attività illegali. Il servizio di messaggistica viene criticato, tra le altre cose, per funzionare come una piattaforma segreta che consente ai criminali, tra cui terroristi, trafficanti di droga e propagandisti della guerra, di organizzarsi più liberamente rispetto ad altri social network. Durov si è trasferito in altri paesi a causa del suo rifiuto di collaborare con le autorità russe. La società sottolinea di essere "in linea con gli standard del settore".

