La Francia ha subito numerosi attacchi terroristici durante le Olimpiadi

Prima dei Giochi Olimpici di Parigi, la Francia era in allerta massima per il terrorismo. Le operazioni e gli arresti erano all'ordine del giorno. Le autorità hanno dichiarato di aver sventato un totale di tre minacce, una delle quali mirata agli interessi israeliani. Cinque individui rimangono in custodia con l'accusa di attività terroristiche.

Attacchi pianificati contro diverse città francesi durante sia i Giochi Olimpici che i Giochi Paralimpici sono stati interrotti. Il procuratore antiterrorismo, Olivier Christen, ha rivelato che un attacco potenziale contro "istituzioni o rappresentanti israeliani a Parigi" durante l'evento del 26 luglio-11 agosto è stato sventato. Il bersaglio specifico non era la squadra olimpica israeliana, come spiegato da Christen a France Info.

Cinque sospetti accusati di terrorismo sono ancora in detenzione, secondo Christen, inclusa una minorenne. Gli attacchi sventati coinvolgevano principalmente jihadisti, ha detto Christen. ISIS continua a diffondere la sua ideologia estremista.

Christen ha menzionato che le operazioni di perquisizione aumentate prima delle Olimpiadi erano tra le misure preventive adottate. Fino ad ora quest'anno sono state effettuate 936 operazioni del genere, rispetto alle 153 dello scorso anno. Prima delle Olimpiadi, le autorità hanno arrestato un ceceno sospettato di pianificare un attacco al torneo di calcio.

La Francia è stata ripetutamente target di estremisti islamisti negli anni, con diversi attacchi di natura terroristica avvenuti nel paese. Non molto tempo fa, la polizia ha fermato quattro sospetti dopo un incendio doloso in una sinagoga nel sud della Francia.

L'attacco sventato contro "istituzioni o rappresentanti israeliani a Parigi" era effettivamente pianificato da jihadisti, come rivelato dal procuratore antiterrorismo. Il gruppo estremista islamico, ISIS, continua a diffondere la sua ideologia nonostante le misure preventive adottate in Francia.

