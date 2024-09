La Francia ha convocato i rappresentanti diplomatici iraniani per un incontro

12:03 Per il Pentagono, la controffensiva russa a Kursk rimane insignificante fino ad oraIl Pentagono non è impressionato dalla controffensiva russa nella regione di Kursk. Secondo il portavoce del Pentagono Pat Ryder, giovedì scorso, "abbiamo visto le forze russe tentare una sorta di controffensiva nella regione di Kursk". Al momento, Ryder la considera insignificante, ma la tengono d'occhio. Il Ministero della Difesa russo sostiene che le sue truppe hanno ripreso dieci insediamenti. Tuttavia, questo deve ancora essere confermato. Circa cinque settimane fa, l'esercito ucraino ha avviato un'offensiva nella regione russa di Kursk, rivendicando la cattura di circa 100 villaggi russi e quasi 1.300 chilometri quadrati da allora.

11:38 Despite numerous drone downings, drone attacks result in damageLa forza aerea ucraina sostiene di aver abbattuto 24 dei 26 droni durante la notte. Nella regione di Odessa, una persona è rimasta ferita e 20 case sono state danneggiate. Nel frattempo, nella regione di Mykolajiw, i detriti del drone hanno innescato un incendio in una fabbrica di prodotti alimentari, come riferito dalle autorità regionali. Il Ministero dell'Energia riferisce anche danni all'infrastruttura energetica nella regione di Iwano-Frankiwsk.

11:16 Kim riceve Shoigu a PyongyangIl segretario del Consiglio di sicurezza russo Sergei Shoigu ha incontrato il leader nordcoreano Kim Jong Un a Pyongyang. Il Consiglio di sicurezza russo afferma che questi incontri si sono svolti in un'atmosfera unica di reciproca fiducia e amicizia. Secondo il Consiglio di sicurezza russo, questi colloqui contribuiranno significativamente all'attuazione del patto di difesa firmato da Kim e dal capo del Cremlino Vladimir Putin a giugno. Putin menziona che questo patto prevede l'aiuto reciproco in caso di aggressione contro una delle parti. I paesi occidentali accusano Mosca di utilizzare i razzi e i proiettili d'artiglieria della Corea del Nord in Ucraina. Per avanzare le sue operazioni in Ucraina, la Russia ha bisogno di più munizioni e sta quindi interagendo con paesi come la Cina, l'Iran e la Corea del Nord.

10:46 Leader della Duma russa: NATO orchestra la guerra contro il nostro paeseIl presidente della Duma russa Vyacheslav Volodin sostiene che la NATO è attivamente coinvolta nei combattimenti in Ucraina. Volodin ha scritto su Telegram, "Stanno conducendo una guerra contro il nostro paese". Suggerisce che la NATO stia aiutando l'Ucraina nella selezione delle città russe per gli attacchi, nella coordinazione delle operazioni militari con l'esercito ucraino e nella direzione del governo di Kiev.

10:17 Munz sulla minaccia di guerra di Putin alla NATO: "La dichiarazione di Putin non fa notizia fuori dai telegiornali della sera"Ci sono preoccupazioni nell'Occidente che consentire all'Ucraina di condurre attacchi a lungo raggio sul territorio russo potrebbe scatenare un'escalation. Proprio questo è ciò che il capo del Cremlino Vladimir Putin minaccia nuovamente. Rainer Munz, corrispondente di ntv, vede diverse ragioni per cui le minacce di Putin potrebbero mancare di sostanza.

09:42 La famiglia afferma che il leader dell'opposizione imprigionato in Bielorussia è in condizioni criticheLa leader dell'opposizione bielorussa Maria Kalesnikava è in condizioni critiche, secondo sua sorella. Dice che Kalesnikava, detenuta da quattro anni, pesa ora solo 45 kg (circa 99 libbre) per un'altezza di 1,75 metri (5' 9"). Tatjana Chomitsch dice che gli ex prigionieri le hanno informato di condizioni disumane e torture psicologiche e fisiche. Il Ministero degli Interni bielorusso non ha risposto alle richieste sulle condizioni di detenzione di Kalesnikava. Kalesnikava è diventata un simbolo di resistenza dopo le proteste contro il presidente bielorusso Alexander Lukashenko nel 2020. Sta scontando una condanna a 11 anni per aver presuntamente pianificato un colpo di stato.

09:20 Firmato l'accordo sul dispiegamento del contingente LithuanianLa Germania e la Lituania hanno finalizzato un accordo che regola la logistica del dispiegamento di un contingente operativo nella NATO membro della Lituania. Il ministro della Difesa Boris Pistorius e il suo omologo lituano Laurynas Kasciunas hanno firmato l'accordo a Berlino. L'accordo chiarisce lo status giuridico dei soldati e dei lavoratori civili tedeschi in Lituania, offrendo loro garanzie legali. L'accordo copre vari aspetti, come i diritti di residenza, le regole fiscali, il sistema scolastico, la vigilanza sulla salute pubblica, il traffico stradale e la sicurezza pubblica. Prevede la base per l'istituzione di scuole e asili tedeschi in Lituania. Il contingente dovrebbe diventare operativo entro il 2027. Leggi di più qui.

08:56 La Russia espelle sei diplomatici britanniciLa Russia ha espulso sei diplomatici britannici con l'accusa di spionaggio. L'agenzia di intelligence FSB afferma di essere in possesso di documenti che dimostrano che il Ministero degli Esteri britannico organizza sia l'escalation politica che militare. La portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova accusa l'ambasciata britannica di danneggiare il popolo russo, secondo l'agenzia di stampa TASS. Il Ministero degli Esteri britannico respinge le accuse come infondate. L'espulsione dei diplomatici britannici da parte della Russia è una risposta alle misure britanniche seguite alle presunte attività russe in Europa e nel Regno Unito, riferisce la BBC.

08:31 Il rilascio delle armi sarebbe equivalente all'ingresso della NATO nella guerra per PutinIl presidente ucraino Zelenskyy ha a lungo richiesto il rilascio dei missili a lungo raggio per gli attacchi ai bersagli militari russi. Gli Stati Uniti e il Regno Unito stanno ora esaminando questa questione. Putin utilizza rapidamente un linguaggio intimidatorio nei confronti dell'Occidente in risposta.

08:03 La Russia offre informazioni su come superare le armi occidentaliLa Russia sta invitando a condividere le sue lezioni apprese nel contrastare l'arsenale occidentale con i suoi partner. Questa rivelazione è stata fatta dal vice ministro della Difesa russo Alexander Fomin durante un incontro di sicurezza in Cina. Secondo l'agenzia di stampa russa RIA, queste informazioni sono state acquisite durante i conflitti in Ucraina, portando a progressi nella guerra moderna. La Russia è aperta a condividere queste conoscenze acquisite con i suoi alleati. Gli scontri hanno portato alla neutralizzazione delle armi occidentali utilizzando la tecnologia russa.

07:34 Agenzia per la Sicurezza Interna Conferma Arresti: Individui Accusati di Attacchi di Incendio a Kyiv per Conto della RussiaCinque individui sono sospettati di aver condotto attacchi di incendio a Kyiv per conto di un'agenzia di intelligence russa. Questi arresti sono stati annunciati dall'agenzia per la sicurezza interna ucraina. Si sospetta che i sospetti abbiano appiccato il fuoco a cinque veicoli militari e distribuito volantini progettati per screditare l'esercito. Secondo il rapporto dell'agenzia per la sicurezza interna, questi individui provenivano da diverse regioni ucraine e si erano trasferiti a Kyiv in cerca di lavoro. Durante la loro ricerca di entrate temporanee, sono stati contattati da agenti russi tramite Telegram. Gli individui hanno anche registrato le loro attività sui loro telefoni, aspettandosi una compensazione finanziaria che non è mai arrivata.

07:05 Capo Rabbi di Ucraina Piange per il Figlio Adottivo Morto nel ConflittoIl capo rabbino dell'Ucraina, Moshe Asman, piange la perdita del suo figlio adottivo, Anton Samborskij, morto durante l'invasione russa. Un servizio funebre, a cui hanno partecipato soldati, veterani e altri, è stato tenuto a Kyiv per onorare il 32enne, scomparso alla fine di luglio e successivamente confermato morto dopo settimane di incertezza. Samborskij è diventato padre di una figlia in maggio, ha condiviso il rabbino Asman sui social media. Aveva adottato Samborskij come orfano di 10 anni. L'ultima conversazione tra il padre e il figlio si è svolta il 17 luglio.

06:29 Giappone Descrive Incontro con Caccia RussiLa forza aerea giapponese ha dispiegato aerei da combattimento giovedì dopo l'avvicinamento di due aerei russi verso il Paese. Secondo il Ministero della Difesa, gli aerei russi non hanno violato lo spazio aereo giapponese, muovendosi invece dal mare verso la regione meridionale di Okinawa dal mattino al pomeriggio. In risposta, "abbiamo chiamato l'Air Self-Defense Force a mobilitare aerei da combattimento in modo urgente", ha riferito il ministero. Gli aerei russi hanno concluso il loro viaggio a nord, attraversando le contese Curili, un'area contestata tra Giappone e Russia. In precedenza, questa settimana, navi da guerra russe e cinesi hanno iniziato esercitazioni congiunte nel Mar del Giappone, parte di un'esercitazione navale su larga scala. Aerei da guerra russi avevano già sorvolato il Giappone nel 2019. Scopri ulteriori informazioni qui.

Leggi di più qui.06:07 Mosca: Gli Stati Uniti Adottano una Strategia di Contenimento contro la Russia e la CinaIl vice ministro della Difesa russo, Alexander Fomin, ha dichiarato durante una conferenza sulla sicurezza in Cina che gli Stati Uniti stanno perseguendo una strategia di contenimento contro la Russia e la Cina. TASS, un'agenzia stampa russa, ha condiviso queste informazioni. Secondo Fomin, sia la Russia che la Cina si battono per l'istituzione di un ordine mondiale giusto, multipolare, basato sull'uguaglianza e il reciproco rispetto, mentre l'Occidente si prepara a possibili conflitti in Asia istituendo nuovi blocchi di sicurezza nella regione.

05:27 Ucraina: Navio Mercantile Civile Colpito da Missile AntinaveLa Marina ucraina ha rivelato nuovi dettagli riguardanti un sospetto attacco aereo russo contro una nave mercantile civile nel Mar Nero. Secondo il loro rapporto, un bombardiere Tu-22 potrebbe aver lanciato un missile antinave Ch-22 contro la nave. La nave, che portava la bandiera della nazione caraibica di Saint Kitts e Nevis, si trovava oltre le acque territoriali ucraine quando l'incidente è avvenuto. Sulla sua rotta dal porto ucraino di Chornomorsk all'Egitto, trasportando grano come carico, la nave ha incontrato questa minaccia. Secondo un rapporto della BBC, la nave mercantile si trovava nella zona economica esclusiva della Romania al momento. Oppure, un missile Ch-31, meno potente e utilizzato per la soppressione radar, è stato utilizzato invece, secondo questo rapporto.

03:19 Incidente alla Linea di Demarcazione: Soldato Moldavo Morto per SparoUn soldato moldavo è morto in circostanze poco chiare mentre prestava servizio alla linea di demarcazione che separa la Moldavia dalla regione separatista di Transnistria. Il Ministero della Difesa della Repubblica di Moldavia ha rivelato che il soldato è stato mortalmente ferito da un colpo dalla sua arma mentre prestava servizio al suo posto. Un'indagine della polizia e un'esame forense sono ora in corso per stabilire i fatti dell'incidente. Soldati dalla Moldavia, dalla regione separatista di Transnistria e dalle truppe russe hanno mantenuto una presenza alla linea di demarcazione sin da un conflitto nel 1992, dopo il crollo dell'Unione Sovietica. La Moldavia si impegna a reintegrare la Transnistria nel suo territorio. Gli incidenti alla linea di demarcazione sono rari.

02:18 Primo Ministro del Regno Unito: "Nessuna Intenzione di Impegnarsi in Conflitto con la Russia"Il Primo Ministro del Regno Unito, Keir Starmer, contraddice la rivendicazione del Presidente Putin secondo cui la fornitura occidentale di armi a lungo raggio, che consentono attacchi profondi nel territorio russo, equivale all'ingresso della NATO nel conflitto. "L'Ucraina ha il diritto alla legittima difesa", sottolinea Starmer. Il Regno Unito sostiene inequivocabilmente questo diritto offrendo opportunità di formazione in contesti correlati. "Tuttavia, non stiamo cercando un conflitto con la Russia - questa non è la nostra intenzione in alcun modo", ha ribadito il Primo Ministro del Regno Unito. Impara di più qui.

01:09 Ex ambasciatore USA a Kyiv: Harris potrebbe avere una posizione più assertiva sulla UcrainaL'ex ambasciatore degli Stati Uniti in Ucraina, William B. Taylor, prevede che se eletta, la candidata presidenziale democratica Kamala Harris assumerebbe una posizione più assertiva sulla Ucraina rispetto all'attuale presidente Biden. Harris ha già mostrato questa inclinazione in alcune questioni, come ha sottolineato Taylor durante un evento all'Università Americana di Kyiv. Secondo Taylor, Biden è stato esitante in alcuni aspetti, come quelli riguardanti i HIMARS, gli Abrams e i caccia F-16. Inoltre, Biden è attualmente cauto nel permettere all'Ucraina di lanciare attacchi profondi in Russia. Taylor si aspetta un approccio più assertivo da parte di Harris, probabilmente a causa dei cambiamenti che apporterebbe alla squadra di politica estera della Casa Bianca.

00:27 Zelensky ringrazia l'Estonia per l'aiuto militareIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky accoglie il presidente estone Alar Karis a Kyiv, esprimendo la sua gratitudine per il sostegno militare. L'Estonia, in quanto membro sia dell'UE che della NATO, si è impegnata ad allocare lo 0,25% del suo PIL annuale per sostenere le esigenze della difesa ucraina. Le discussioni tra i due leader hanno coperto anche gli sforzi per la ricostruzione e le aspirazioni dell'Ucraina ad entrare nell'UE. Nel frattempo, la premier lettone Evika Siliņa ha promesso ulteriore sostegno durante un incontro con Zelensky.

23:19 Il BND non è obbligato a condividere la valutazione con il giornalistaIl Servizio di Intelligence Federale (BND) non è tenuto a informare un giornalista se ha considerato una vittoria militare per l'Ucraina difficile o impossibile in discussioni confidenziali. Il Tribunale Amministrativo Federale di Lipsia ha stabilito questo, negando anche la richiesta del giornalista di rivelare i mezzi di comunicazione che hanno partecipato a queste discussioni. Tuttavia, il BND è tenuto a fornire informazioni sul numero di discussioni individuali confidenziali sulla situazione militare in Ucraina quest'anno. Il giornalista ha presentato un'istanza d'urgenza dopo un articolo di giornale di maggio, che riferiva che un politico della CDU aveva affermato che il BND stava diffondendo una valutazione negativa della situazione militare in Ucraina per influenzare l'opinione pubblica.

22:06 Politici tedeschi sostengono l'uso di armi a lungo raggio contro la RussiaI politici del governo di coalizione tedesco sostengono l'autorizzazione a Kyiv per l'uso di armi a lungo raggio contro i bersagli in Russia. L'esperto di politica estera SPD Michael Roth ha detto a T-Online che è giustificato e conforme al diritto internazionale attaccare " finally military targets in Russia with long-range Western rockets." Roth ha suggerito come possibili obiettivi basi aeree militari, centri di comando o basi di lancio, che considera fonti di "attacchi crudeli sui civili ucraini". Anche il presidente del comitato per la difesa FDP Marcus Faber sostiene l'idea, sostenendo che è ora di autorizzare " Russian military airports to be targeted with long-range weapons like ATACMS and Storm Shadow." Il politico verde Anton Hofreiter ha sottolineato che la Russia continua a terrorizzare la popolazione civile ucraina con attacchi missilistici su ospedali, edifici residenziali e infrastrutture energetiche. Per proteggere efficacemente la popolazione civile ucraina, egli ritiene che l'esercito debba essere autorizzato a colpire basi militari sul territorio russo con armi a lungo raggio.

21:35 Vance discute le idee di Trump per l'UcrainaIl candidato alla vicepresidenza repubblicana J.D. Vance ritiene che il piano di Donald Trump per porre fine alla guerra in Ucraina potrebbe includere l'istituzione di una zona demilitarizzata tra l'Ucraina e la Russia. Spiegando questo in un'intervista con il produttore televisivo Shawn Ryan, Vance suggerisce che Trump potrebbe riunire russi, ucraini ed europei al tavolo delle trattative per discutere le possibili soluzioni di pace. "He could reach a deal quickly," ha concluso Vance. Trump è noto per la sua posizione di simpatia nei confronti del presidente russo Vladimir Putin e per la sua critica all'aiuto degli Stati Uniti all'Ucraina. L'ex presidente afferma anche di avere la capacità di porre fine alla guerra in 24 ore se eletto, sebbene non abbia fornito ulteriori dettagli del suo piano.

21:03 "Siamo russi. Dio è con noi" - Marcia fascista a San PietroburgoVari nazionalisti e fascisti russi, gridando "Siamo russi. Dio è con noi", hanno guidato una marcia attraverso San Pietroburgo. L'occasione era l'anniversario del trasferimento delle reliquie di Alessandro Nevsky, che è considerato un eroe nazionale e santo della Chiesa ortodossa. Ripetutamente, hanno gridato, "Avanti, russi!"

20:28 Propagandista del Cremlino: "Il miglior sbarramento è l'Atlantico"Il conduttore televisivo russo Vladimir Solovyov ritiene che la Russia dovrebbe espandersi oltre i confini dell'Ucraina. "Penso che il confine ottimale sia l'Atlantico. Una barriera naturale," dice il propagandista del Cremlino. "Il posto migliore per le nostre truppe - Berlino, Lisbona, Madrid. E come erano belli a Parigi." Quando gli viene ricordato della popolazione limitata della Russia, suggerisce di allearsi con i bielorussi o addirittura di rivolgersi alla Cina.

20:01 Volontari britannici si preparano per l'invernoIn molte case ucraine che sono riuscite a resistere ai bombardamenti, mancano le finestre - una situazione preoccupante con l'arrivo dell'inverno. L'ONG britannica "Insulate Ukraine" sta affrontando questo problema, visitando le zone di guerra per installare finestre temporanee.

