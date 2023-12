La Francia fa atterrare l'aereo rumeno che trasportava 303 cittadini indiani per sospetto traffico di esseri umani

L'aereo, appartenente alla Legend Airlines, una compagnia con sede in Romania, era in viaggio dagli Emirati Arabi Uniti al Nicaragua e aveva fatto scalo all'aeroporto di Vatry, a circa 150 chilometri a est di Parigi, per rifornirsi, secondo la Procura.

Le autorità francesi hanno sequestrato l'aereo il 21 dicembre dopo aver ricevuto una segnalazione anonima.

L'aereo è stato noleggiato da una società registrata al di fuori dell'Unione Europea e Legend Airlines non ha partecipato alla vendita dei biglietti per questo volo, ha dichiarato sabato l'avvocato della compagnia aerea Liliana Bakayoko all'affiliata della CNN BFMTV.

"L'equipaggio di cabina è stato interrogato e lasciato andare liberamente", ha detto Bakayoko, aggiungendo che la compagnia che ha noleggiato l'aereo era un cliente fedele di Legend Airlines e aveva noleggiato diversi voli in precedenza.

La Legend Airlines si è rifiutata di identificare la compagnia citando le indagini in corso.

Secondo la legge francese, il traffico organizzato di esseri umani è punibile con pene detentive fino a 20 anni e multe fino a 3,3 milioni di dollari (3 milioni di euro).

I minori presenti sull'aereo sono stati trasferiti ad agenzie governative competenti per essere assistiti.

Tutti i passeggeri adulti sono stati interrogati dalle autorità francesi.

"Due dei passeggeri sono stati interrogati in custodia di polizia per accertare se il loro ruolo nel trasporto possa essere stato diverso da quello degli altri, anche in quali condizioni e per quale scopo", ha dichiarato la Procura di Parigi.

La custodia di due persone è stata prorogata per altre 48 ore sabato, ha dichiarato la procura. La Giurisdizione nazionale francese contro il crimine organizzato (JUNALCO), una sottosezione della Procura di Parigi, sta supervisionando le indagini.

L'ambasciata indiana in Francia ha inviato personale consolare all'aeroporto per fornire assistenza ed è in contatto con le autorità locali, ha dichiarato sabato in un comunicato.

Fonte: edition.cnn.com