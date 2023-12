La Francia avvia un'indagine sul terrorismo per l'esplosione in Arabia Saudita in vista del Rally Dakar

L'esplosione ha colpito un veicolo di supporto appartenente alla squadra francese Sodicars poco dopo aver lasciato l'hotel di Gedda per il percorso di gara, ferendo l'autista Philippe Boutron, ha riferito la Reuters, citando testimonianze della squadra e degli organizzatori della gara.

Un portavoce della procura nazionale antiterrorismo francese ha confermato alla CNN di aver aperto un'indagine su un tentato omicidio "legato a un'impresa terroristica".

Il Ministero degli Affari Esteri francese ha dichiarato che il conducente francese dell'auto è stato "gravemente ferito", mentre i cinque passeggeri, anch'essi francesi, sono rimasti "illesi".

Sodicars ha detto che il conducente è stato rimpatriato lunedì all'ospedale militare Percy di Clamart.

"È stato immediatamente preso in carico dalle squadre mediche ed è nelle mani di esperti, accompagnato dalla sua famiglia. Le sue gambe sono state fracassate dall'esplosione ed è stato posto in coma artificiale per alleviare le sue sofferenze", ha dichiarato Sodicars in un comunicato diffuso martedì.

Benoit Boutron, giornalista sportivo e figlio del pilota ferito, ha dichiarato alla radio francese RMC che suo padre è uscito dal coma.

"È molto grave quello che è successo, è terribilmente ferito. Le informazioni che posso darvi sono che è uscito dal coma, quindi è già un primo passo, e con questo tipo di incidenti bisogna fare le cose passo dopo passo".

"È effettivamente ferito gravemente a entrambe le gambe e ne sapremo di più tra una decina di giorni. Ecco, a questo punto dobbiamo rimanere cauti".

Nel frattempo, il Ministero degli Affari Esteri francese ha rilasciato un comunicato in cui avverte che "la minaccia terroristica persiste in Arabia Saudita. È consigliabile esercitare la massima vigilanza nella vita quotidiana, soprattutto quando si viaggia".

"È in corso un'indagine da parte delle autorità saudite per determinare la causa dell'esplosione. L'ipotesi di un atto criminale non è esclusa", ha dichiarato il ministero in un comunicato del 1° gennaio.

La CNN ha contattato il Ministero dei media dell'Arabia Saudita per un commento.

"Ci auguriamo che le indagini seguano il loro corso, che procedano bene e che trovino le persone coinvolte", ha dichiarato alla CNN Marie-France Estenave, portavoce di Sodicars.

"Vogliamo la verità. Perché? È contro la manifestazione? È contro la Francia? Non lo sappiamo. È questo che ci preoccupa".

"Incrociamo le dita e speriamo che l'indagine venga condotta in modo serio e approfondito", ha aggiunto, auspicando che l'indagine chiarisca se l'incidente sia stato un attacco terroristico.

Il Rally Dakar si è tenuto in Europa e in Africa dal 1979 al 2007, ma è stato spostato in Sud America e poi in Medio Oriente nel 2020, dopo che l'evento del 2008 è stato annullato per problemi di sicurezza.

Il Rally Dakar prevede tradizionalmente cinque categorie di veicoli: auto, moto, camion, UTV e quad.

"Qualcosa non quadrava"

Mayeul Barbet, un collega di Boutron che si trovava in auto al momento dell'incidente, ha dichiarato alla radio francese RMC che la squadra ha lasciato l'hotel come di consueto per preparare l'auto.

"Abbiamo percorso 500 metri e poi 'boom' un'esplosione. Ecco, non sappiamo cosa stia succedendo, una grande esplosione".

"Dopo l'esplosione, sono rimasto bloccato sul tetto dell'auto, quindi non è normale... in un incidente d'auto si viene sbalzati in avanti, ma qui sono stato sbalzato sul soffitto in realtà. Quindi nella mia testa sapevo che qualcosa non andava bene", ha raccontato."Nell'auto c'era un'atmosfera piuttosto confusa, con gli airbag che si aprivano... così siamo usciti rapidamente dall'auto. Ma prima di uscire, Philippe mi ha detto qualcosa, ha detto: 'Mayeul, devi tirarmi fuori'. Così ho capito che era ferito".

Barbet, che ha aiutato Boutron a uscire dall'auto, ha detto: "Ho visto che le sue gambe erano molto ferite, inizialmente ho deciso di lasciarlo in macchina per non spostarlo.

"Abbiamo fatto un primo laccio emostatico, per evitare che sanguinasse molto, e infatti l'auto ha iniziato a prendere fuoco. Così abbiamo deciso di tirarlo fuori, di metterlo al sicuro e di prenderci cura di lui".

Barbet ha raccontato che quando i passeggeri dell'auto sono usciti dall'abitacolo, hanno pensato di aver avuto un incidente e hanno cercato un altro veicolo, ma si sono resi conto che "non c'era nulla intorno a noi. Siamo soli in mezzo alla strada".

Fonte: edition.cnn.com