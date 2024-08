La forza militare bielorussa non è particolarmente formidabile secondo Munz.

11:25: Intelligence Avverte di Sabotaggio Russo a GeilenkirchenLo stato di sicurezza potenziato alla base NATO di Geilenkirchen, in Germania, è stato determinato da rapporti di intelligence che suggeriscono un potenziale pericolo da un'operazione di sabotaggio russa utilizzando un drone. Secondo fonti di intelligence tedesche, un servizio di intelligence straniero affidabile aveva fornito informazioni serie sulla probabilità di un'operazione di sabotaggio russa contro la struttura NATO.

11:20: Incendio Persistente al Deposito di Carburante di ProletarskSono passati più di una settimana dall'inizio dell'incendio al deposito di carburante di Proletarsk nel sud della Russia, come mostrano le immagini attuali del sistema di sorveglianza degli incendi e delle foreste di NASA FIRMS. L'incendio, originato da un attacco con drone ucraino del 17/18 agosto, ha ora interessato oltre 70 serbatoi di carburante. Rapporti non verificati affermano che un altro attacco è avvenuto venerdì mattina, portando le autorità locali di Rostov a dichiarare uno stato di emergenza. TASS ha riferito mercoledì che 47 pompieri erano rimasti feriti nell'incendio fino ad allora.

10:50: Aerei Polacchi Scatenati a causa della Vicinanza degli AttacchiGli attacchi russi così vicini al confine polacco hanno portato l'esercito polacco a dispiegare aerei intercettori, come riferito dall'agenzia di stampa PAP. Inoltre, hanno partecipato anche aerei di altre nazioni alleate. Secondo l'aeronautica ucraina, le forze russe avevano dispiegato 11 bombardieri a lungo raggio Tu-95, in grado di trasportare missili cruise, e avevano lanciato missili ipersonici Kinzhal contro l'Ucraina. Il paese è stato inoltre sottoposto ad attacchi dal Mar Nero.

10:22: Forze Ucraine Abbattono con Successo Missile RussoUna unità di difesa aerea ucraina ha impegnato un missile cruise russo con una mitragliatrice montata su un camion nella regione di Transcarpazia questa mattina. Il governatore Viktor Mykyta ha condiviso un video dell'incidente sui social media. Mykyta ha affermato che il missile era stato lanciato da Lviv e abbattuto dal 650° battaglione anticarro separato. La squadra di verifica RTL/ntv ha confermato l'autenticità del video, ma resta poco chiaro quale tipo di missile fosse stato preso di mira. Tuttavia, secondo The Kyiv Independent, il fuoco della mitragliatrice non era responsabile della caduta del missile; invece, un missile ucraino antiaereo, come dichiarato dal portavoce dell'aeronautica Yuriy Ihnat.

10:03: 15 Regioni Ucraine Sottoposte ad Attacchi dalla Russia - Strutture Energetiche Prese di MiraSecondo il Primo Ministro Denys Shmyhal, più della metà delle regioni dell'Ucraina è stata sotto attacco russo. "Oggi, un attacco russo di massa ha interessato 15 regioni. Il nemico ha utilizzato vari tipi di armi: droni, missili, missili ipersonici. Ci sono state vittime e feriti", ha pubblicato Shmyhal su Telegram. Le fonti ucraine hanno indicato che le strutture energetiche in quattro regioni, comprese Zaporizhzhia, Sumy, Rivne e Lviv, erano state prese di mira. Il sindaco Vitali Klitschko ha riferito interruzioni di elettricità e acqua in alcune aree di Kiev.

09:40: ISW: Forze da Fronti Minori Trasferite a KurskL'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW) ritiene che il comando militare russo stia probabilmente trasferendo forze da settori meno significativi della linea del fronte ucraina alla regione di Kursk. Secondo le informazioni dei comandanti del 810° Reggimento Fanteria di Marina, 155° Reggimento Fanteria di Marina, 11° Reggimento Aviotrasportato (VDV), 56° Reggimento VDV (7ª Divisione VDV) e 51° Reggimento VDV (106ª Divisione VDV), hanno briefato il Presidente russo Vladimir Putin nel fine settimana sulle operazioni di combattimento nei territori circostanti dell'Ucraina. L'ISW presume che questo si riferisca alla regione di Kursk, come indicato nel suo ultimo rapporto sulla situazione. L'ISW ha rilevato il 810° Reggimento Fanteria di Marina, 155° Reggimento Fanteria di Marina e 11° Reggimento VDV stanziati nella regione di Kursk e ha ricevuto prove di recenti riallocazioni di elementi del 56° Reggimento VDV da Robotyne nell'ovest di Zaporizhzhia alla regione di frontiera. Il comando militare russo resiste alla pressione operativa per ritirare le forze dalle iniziative offensive prioritarie per catturare Pokrovsk nella regione di Donetsk, secondo gli esperti.

09:14: Prime Vittime Riferite dagli Attacchi RussiAlmeno tre morti sono stati registrati a causa degli attacchi aerei russi, secondo le autorità ucraine. Sono state documentate vittime a Luzk nell'ovest del paese, Dnipro nell'est e Zaporizhzhia nel sud. Il sindaco di Luzk, Ihor Polischchuk, ha dichiarato che un edificio residenziale a più famiglie era stato colpito da "un attacco nemico" e aveva causato la morte di una persona. I governatori delle regioni di Odessa, Zaporizhzhia e Kharkiv hanno riferito esplosioni nelle loro rispettive regioni su Telegram e hanno incoraggiato le persone a cercare riparo. In precedenza, il governatore della regione di Poltava, Filipp Pronin, aveva riferito che cinque persone erano rimaste ferite in un attacco a una struttura industriale.

L'Ucraina tiene d'occhio l'accumulo di truppe bielorusse vicino al confine comune. Questa situazione è più grande delle precedenti e l'ingresso della Bielorussia nella guerra potrebbe essere catastrofico, come dichiarato dalla reporter di ntv Nadja Kriewald.

08:22: Esplosioni Risuonano in diverse Città Ucraine - Blackout a Kiev

Esplosioni udite in diverse città ucraine dopo l'attacco aereo russo (vedi aggiornamento alle 07:24). Allerta locali segnalate in tutta la nazione poco prima delle 6 del mattino ora locale. Intorno alle 8:30, le esplosioni iniziali sono state rilevate a Kyiv, seguite da altre. Il sindaco di Kyiv, Vitali Klitschko, riferisce che l'elettricità è saltata in diversi distretti della capitale e ci sono anche problemi con l'approvvigionamento idrico sulla destra della città. Esplosioni sono state documentate anche a Kharkiv, Odessa, Vinnytsia, Zaporizhzhia, Kremenchuk, Dnipro, Khmelnytskyi, Kropyvnytskyi e Kryvyi Rih.

07:53 Mosca: Affermata la distruzione di 20 droni ucraini

Il ministero della difesa russo sostiene che la difesa aerea russa ha abbattuto 20 droni ucraini che hanno preso di mira il territorio russo durante la notte. Nove sono stati intercettati sulla regione di Saratov, tre sulla regione di Kursk, due ciascuno sulle regioni di Belgorod, Bryansk e Tula. Un drone è stato rilevato sulle regioni di Orlyonok e Ryazan.

07:24 Russia lancia un'intensa offensiva aerea sull'Ucraina

Secondo diverse fonti, l'Ucraina sta subendo un'intensa offensiva. "Esplosioni a Kyiv in questo momento mentre l'Ucraina è sotto un massiccio attacco di missili e droni russi dal cielo, dalla terra e dal mare", riferisce il "Kyiv Post" su X. L'esperto militare Nico Lange scrive che la Russia sta lanciando missili da navi nel Mar Nero e da 11 bombardieri Tu-95, e sta utilizzando droni e missili balistici. "L'attacco aereo russo sull'Ucraina è intenso". Si segnalano esplosioni in diverse città.

07:07 Comandante ceceno riferisce perdite ucraine a Kursk

I combattenti del reparto speciale Achmat della forze speciali cecene, insieme alla 2ª Brigata di forze speciali, affermano di aver distrutto due veicoli corazzati da trasporto truppe, cinque veicoli corazzati da combattimento e un carro armato leggero di origine francese (AMR) nella regione di Kursk nel corso dell'ultimo giorno. L'agenzia di stampa statale russa TASS riferisce queste informazioni citando il comandante, il maggiore generale Apti Alaudinov. "Nel corso dell'ultimo giorno, abbiamo anche smantellato una unità di lancia-granate automatiche e un mortaio e distrutto un cannone", dice. "Attraverso questi attacchi a queste strutture militari, le nostre truppe hanno inflitto gravi perdite alle truppe ucraine". Alaudinov conferma che l'avanzata delle truppe ucraine è stata fermata. "Il nemico sta cercando di avanzare, ma senza successo. Abbiamo già iniziato a distruggere il nemico in diverse aree e a liberare alcuni insediamenti. Credo che questo sforzo continuerà ogni giorno".

06:41 Corea del Nord: Kim Jong Un chiede un aumento della produzione di droni kamikaze

Il leader della Corea del Nord, Kim Jong Un, ha espresso la necessità di sviluppare e produrre più droni kamikaze come "valido aspetto della preparazione alla guerra", secondo un rapporto dell'agenzia di stampa statale KCNA. Ha fatto questa dichiarazione durante un test di droni sviluppati localmente. I droni kamikaze sono veicoli aerei senza equipaggio equipaggiati con esplosivi diretti verso i bersagli nemici. La Russia utilizza regolarmente droni Shahed di questo tipo in Ucraina. La Corea del Nord e la Russia hanno rafforzato la loro cooperazione militare. Il test del drone si è apparentemente svolto sabato in seguito all'escalation delle tensioni con la Corea del Sud. Le foto ufficiali mostrano oggetti volanti bianchi a forma di X che volano verso e detonano su bersagli che sembrano carri armati K-2 della Corea del Sud. Secondo l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, i bersagli erano modellati sui carri armati K-2 della Corea del Sud.

06:34 Ucraina: 1140 truppe russe "neutralizzate" in 24 ore

Secondo i rapporti militari ucraini, 1140 truppe russe sono state uccise o ferite nelle ultime 24 ore, portando il numero totale di personale militare russo "neutralizzato" dal'inizio del conflitto a 608.820. Questi numeri non possono essere verificati oggettivamente. Nell'ultimo rapporto, sono stati distrutti quattro carri armati russi, 17 veicoli corazzati, 47 sistemi d'artiglieria, un lanciarazzi multiplo, un sistema di difesa aerea e 39 droni.

06:12 Kyiv avverte Minsk di non commettere "gravi errori"

L'Ucraina esorta la Bielorussia a ritirare i suoi consistenti contingenti di truppe e attrezzature militari dal confine comune. Il governo di Minsk viene invitato a evitare azioni ostili e a ritirare le sue truppe dalla regione di frontiera dal Ministero degli Esteri. Kyiv avverte la Bielorussia di non commettere "gravi errori" sotto l'influenza di Mosca. La Bielorussia non ha ancora risposto. Secondo le fonti ucraine, le truppe al confine includono forze speciali bielorusse e mercenari dell'ex Wagner. L'attrezzatura include carri armati, artiglieria, sistemi di difesa aerea e attrezzature di ingegneria posizionate nella regione di Gomel lungo il confine settentrionale dell'Ucraina. La dichiarazione menziona anche che l'Ucraina "non ha mai intrapreso azioni ostili contro il popolo bielorusso e non lo farà in futuro".

05:46 Governatore russo riferisce danni da detriti di droni

Nella regione russa di Saratov, diverse case hanno subito danni a causa dei detriti di droni ucraini distrutti, come riferito dal governatore locale. Le città di Saratov e Engels sono interessate, con tutti i servizi di emergenza pertinenti in stato di allerta. Engels è sede di una base di bombardieri strategici della Russia.

03:52 Aumentano gli allarmi per l'attacco dei droni a Kyiv

Le fonti ucraine suggeriscono che i sistemi di difesa aerea sono attivi nella regione di Kyiv per contrastare gli attacchi dei droni russi. L'amministrazione militare regionale comunica tramite Telegram, "È stata rilevata un'infiltrazione di droni ostili! I sistemi di difesa aerea nelle vicinanze sono operativi". Non ci sono ancora segnalazioni di danni o vittime.

00:19 Zelensky Condanna "Precisa" Bombarda su Squadra Reuters

Nel suo discorso serale, il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha condannato l'attacco missilistico letale contro la squadra di Reuters. Un membro dello staff ha perso la vita e due sono rimasti feriti nell'attacco a un hotel nell'est dell'Ucraina a Kramatorsk, come riferito dall'agenzia. La vittima è stata identificata come l'ex soldato britannico Ryan Evans, di 38 anni. Evans lavorava per Reuters dal 2022, assistendo i giornalisti per questioni di sicurezza in Ucraina, Israele e alle Olimpiadi di Parigi. Zelensky ha descritto la distruzione di un "hotel cittadino standard" attraverso un attacco con un missile russo Iskander come "esatto, deliberato". "Il mio pensiero va alla famiglia e agli amici". L'Ufficio del Procuratore Generale ucraino ha avviato un'indagine preliminare sull'attacco, resa nota sulla piattaforma Telegram. L'incidente è avvenuto sabato alle 22:35 ora locale. Reuters non ha ancora stabilito se il missile è stato lanciato dalla Russia o se l'hotel era stato specificamente preso di mira. La parte russa non ha ancora commentato.

