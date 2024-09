La forza lavoro di Amazon deve tornare ai propri spazi di lavoro fisici.

Nonostante l miglioramento della situazione COVID-19, Amazon sta pianificando un cambiamento. I dipendenti dovranno trascorrere cinque giorni alla settimana in ufficio, come indicato in un'email del CEO Andy Jassy. Jassy ritiene che il lavoro in presenza aumenti la produttività e rafforzi la camaraderie all'interno del team. Al momento, i dipendenti di Amazon hanno la possibilità di lavorare da casa due giorni alla settimana. La nuova regola entrerà in vigore a gennaio, offrendo ai dipendenti del tempo per adattare i loro orari personali, secondo Jassy.

Contemporaneamente, Amazon continuerà a offrire l'opzione per il lavoro occasionale da remoto. Ciò potrebbe essere utile in situazioni come quando un bambino è malato o quando è richiesta una concentrazione intensa per un particolare progetto. Nelle sedi di Seattle e Arlington, in Virginia, Amazon sostituirà il sistema di prenotazione dei posti di lavoro utilizzato durante la pandemia con spazi di lavoro dedicati.

Mentre gli uffici si svuotavano durante il picco della pandemia, molte aziende hanno iniziato a richiamare gradualmente i dipendenti.

A Seattle, dove Amazon ha numerosi grattacieli, la transizione verso il lavoro da remoto ha comportato una diminuzione delle vendite per i negozi e i ristoranti locali. Giganti della tecnologia come Apple sono riusciti a trovare un equilibrio chiedendo ai dipendenti di frequentare l'ufficio tre giorni alla settimana.

Nonostante il cambiamento, Amazon riconosce la necessità di flessibilità e offrirà l'opzione 'Altro' per il lavoro occasionale da remoto per circostanze specifiche. Con l'implementazione della nuova regola, i dipendenti potranno ancora utilizzare l'opzione 'Altro' quando il loro bambino è malato o quando necessitano di una concentrazione intensa per un progetto.

