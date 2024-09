- La fortuna colpisce i difensori del titolo, il Leverkusen, mentre il Bayern si dirige a Magonza.

Sfortunato sorteggio per il detentore del trofeo: il Bayer Leverkusen ospita l'SV Elversberg, una squadra di seconda divisione, nel secondo turno della DFB-Pokal. I campioni in carica del FC Bayern Monaco sono stati abbinati al FSV Mainz 05. Solo quattro sfide della Bundesliga sono previste, tra cui Eintracht Frankfurt contro Borussia Mönchengladbach, VfL Wolfsburg contro Borussia Dortmund e RB Leipzig contro FC St. Pauli. Questo è stato il risultato del sorteggio tenuto a Dortmund.

Leverkusen ha l'opportunità di rimediare agli errori della loro umiliante sconfitta del primo turno due anni fa a Elversberg, dove hanno perso 3:4. "Una partita in casa ci si addice bene. Contro l'Elversberg, vogliamo mettere alle spalle la nostra eliminazione al primo turno del 2022," ha dichiarato il direttore sportivo del Leverkusen Simon Rolfes. Tratteranno l'avversario di bassa classifica con il rispetto dovuto e daranno il massimo, "per progredire anche in questa edizione della coppa".

Sorteggio difficile della DFB-Pokal per il finalista dello scorso anno Kaiserslautern

Come unico superstite della quarta divisione, i Kickers Offenbach ospiteranno la squadra di seconda divisione Karlsruher SC, mentre le squadre di terza divisione Arminia Bielefeld affronteranno l'1. FC Union Berlin e Dynamo Dresden si sfideranno contro l'SV Darmstadt 98. Il finalista dello scorso anno 1. FC Kaiserslautern si scontrerà con i vicecampioni di Germania del VfB Stuttgart. "Ovviamente, questa è una prova significativa per noi, ma siamo entusiasti e pronti ad affrontarla," ha affermato l'allenatore del FCK Markus Anfang.

Gli incontri del secondo turno si terranno il 29/30 ottobre. I quarti di finale sono previsti anche quest'anno (3/4 dicembre). La finale si svolgerà il 24 maggio 2025 allo Stadio Olimpico di Berlino.

