La Formula Uno porterà migliaia di appassionati di corse a Las Vegas questo fine settimana. Non tutti ne sono entusiasti

Ma non aspettatevi che la maggior parte dei residenti locali ne sia entusiasta.

La F1 ha investito più di mezzo miliardo di dollari nell'evento di tre giorni, creando uno spettacolo stellare completo di feste di lusso, chef famosi e performance musicali di J Balvin, Journey, John Legend, Keith Urban, Steve Aoki e molti altri.

Dopo due giorni di prove e qualifiche, la gara vera e propria si svolgerà sabato sera, consentendo ai piloti di sfrecciare davanti a punti di riferimento illuminati come il Caesar's Palace, le fontane del Bellagio, la finta Torre Eiffel dell'hotel parigino e il nuovo locale di intrattenimento Sphere. I posti più economici costano più di 800 dollari.

Al di fuori del pugilato e dei rodei, Las Vegas non è storicamente associata allo sport dal vivo. Ma il Gran Premio fa parte di una spinta continua a trasformare il parco giochi del deserto in una mecca dello sport: negli ultimi cinque anni la città ha ospitato una squadra NHL, una WNBA e una NFL, e sembra pronta ad attrarre anche una squadra MLB. Sphere prevede di organizzare incontri di pugilato e MMA, e a febbraio la città ospiterà il Super Bowl.

"(Il Gran Premio di Las Vegas) è destinato a entrare nella storia come uno dei più grandi eventi sportivi di Las Vegas, creando benefici economici senza precedenti per il Nevada meridionale e mostrando questa incredibile destinazione al mondo", ha dichiarato Renee Wilm, amministratore delegato del Gran Premio di Las Vegas, in una dichiarazione alla CNN. "Stiamo ridefinendo l'esperienza delle corse con l'ospitalità e l'intrattenimento di fama mondiale che solo Las Vegas può offrire".

Ma per gli abitanti del luogo la realtà è un po' più complicata. I residenti si sono lamentati sui social media e con le testate giornalistiche locali per i prezzi elevati, per il blocco del traffico legato all'evento, per le barriere che bloccano la vista del pubblico sulla Strip e per la sensazione che l'evento sia orientato ai grandi scommettitori ma non ai fan medi.

Il giornalista Richard Velotta del Las Vegas Review-Journal ha dichiarato in un'intervista alla CNN: "Direi che il 90% o più (dei residenti di Las Vegas) non è affatto contento".

La gara segna il primo evento di Formula Uno a Las Vegas in 41 anni.

Negli ultimi anni la Formula Uno ha visto un'enorme crescita di popolarità negli Stati Uniti, grazie al successo della docuserie di Netflix "Formula 1. Drive to Survival": Drive to Survive". Si prevede che l'evento di Las Vegas attirerà più di 100.000 spettatori al giorno e un analista del Nevada prevede che l'economia locale riceverà più di 1 miliardo di dollari, definendolo "il più grande evento speciale nella storia di Las Vegas".

Si tratta di una cifra enorme per Las Vegas, che ha visto crollare il numero di visitatori internazionali sulla scia del Covid-19, ha detto Velotta, che vive in città da oltre 30 anni e ha seguito per mesi i preparativi del Gran Premio.

Anche alcuni piloti di F1 sembrano entusiasti.

"Stiamo arrivando in America e in termini di fan e passione è incredibile da vedere. Sta quasi soppiantando i circuiti europei ed è pazzesco da vedere", ha detto il pilota Alex Albon all'affiliata della CNN KTNV. "Credo che sarà una gara davvero unica nel suo genere".

L'evento è la prima gara di Formula Uno a Las Vegas in oltre 40 anni. È anche la prima volta che le auto di F1 corrono sulla Strip. Nel 1982, l'ultima volta che Las Vegas ha ospitato un Gran Premio, le auto hanno corso su una pista in un parcheggio accanto al Caesar's Palace.

"Las Vegas sarà sugli schermi televisivi di tutto il mondo, perché la gente vorrà sintonizzarsi su questa gara di Formula Uno sulla Strip - viale iconico che è - e la gente capirà meglio che cosa è Las Vegas", ha detto Velotta. "All'inizio, quindi, ci è sembrato un grande affare, e un grande affare, in termini di estensione del nostro marketing internazionale".

Anche alcune piccole imprese lungo il circuito di 3,8 miglia dell'ippodromo hanno tratto vantaggio. Velotta ha citato l'Ellis Island Hotel, un piccolo casinò che potrebbe risultare sconosciuto ai non residenti in città. La pista del Gran Premio passa proprio accanto all'hotel.

"Sono estasiati", ha detto Velotta. "Ne trarranno grande beneficio grazie alla fortuna della loro posizione".

Anche i sindacati degli albergatori della città hanno guadagnato di recente. Dopo sette mesi di trattative, i tre principali sindacati dei lavoratori del settore alberghiero hanno raggiunto un accordo con MGM, Wynn e Caesars la settimana prima della gara di F1, evitando uno sciopero dei lavoratori durante i festeggiamenti per la F1. Con l'incombere del Gran Premio, i sindacati hanno potuto far leva sulla loro posizione negoziale, ha detto Velotta, ottenendo così un accordo migliore di quello che avrebbero potuto immaginare ad aprile.

La costruzione dell'autodromo ha causato mesi di rallentamenti del traffico

Ma per molti residenti il Gran Premio di Las Vegas ha già portato qualche grattacapo.

Da giugno, la costruzione della pista ha chiuso le strade e bloccato il traffico, provocando ingorghi. Migliaia di persone lavorano lungo la Strip, ha raccontato Velotta, e alcuni hanno dovuto affrontare blocchi sia per andare che per tornare dal lavoro - a volte fino a un'ora su entrambi i lati.

Rodney Hicks, un autista di Uber di Las Vegas, ha dichiarato alla CNN affiliata KSNV che tutti i ritardi nei lavori hanno trasformato le corse di cinque minuti lungo la Strip in una lunga tirata di 30 minuti.

"Riceveranno i soldi (dalla gara) perché la stanno facendo, ma il tempo che passiamo a lasciar fare a voi ragazzi ci sta togliendo dalle tasche", ha detto Hicks. "In questo senso, no, per me non ne vale la pena".

Un altro residente di Las Vegas, Sharif Green, ha detto di essersi alzato un'ora o due prima per tenere conto dei ritardi nei lavori, ma di non essere comunque riuscito ad arrivare in tempo al lavoro. Ha usato una sola parola per il traffico: "orrendo".

Il traffico non è l'unico problema. Le tribune temporanee, che ospitano posti a sedere da stadio e suite di lusso per i possessori di biglietti di F1 per assistere alla gara, hanno bloccato la vista di alcune attrazioni della Strip, tra cui le fontane danzanti del Bellagio.

Turisti e residenti si sono lamentati anche degli schermi e delle barriere eretti sui ponti pedonali che attraversano la Strip e le strade adiacenti. I critici sostengono che le barriere sono state erette per bloccare la visione della gara a chi non ha pagato per vederla.

Ma i funzionari della Formula Uno e la polizia di Las Vegas affermano che le barriere sono state erette per motivi di sicurezza e per evitare il sovraffollamento degli spettatori.

"La sicurezza sia in pista che fuori è sempre la priorità numero uno in ogni gara di Formula 1", ha dichiarato la F1 in un comunicato, aggiungendo che le barriere sono state installate "per garantire che i piloti siano al sicuro da oggetti provenienti dall'alto e che i pedoni siano al sicuro su tutti i ponti da eventuali detriti della pista".

Un'altra protesta è scoppiata dopo che gli alberi che da tempo costeggiano la Strip lungo il lago del Bellagio sono stati abbattuti per fare spazio alle tribune per gli spettatori, dotate di lussuosi ponti panoramici. Alcuni residenti si sono lamentati del fatto che gli alberi fornivano il necessario sollievo dal sole del deserto.

"Le persone che vengono qui, si siedono qui e mettono le loro cose all'ombra quando c'è il sole", ha detto il residente Mike Niemzzyk alla KTNV. "Lo tolgono per una gara, ma non so cosa ci sarà dopo la gara".

Bill Hornbuckle, amministratore delegato di MGM Resorts, il mese scorso ha assicurato ai cittadini che nuovi alberi avrebbero sostituito quelli rimossi.

"Abbiamo altri alberi che andranno in vasi e che riporteremo indietro. Ve lo prometto, lo prometto a tutti", ha detto. "Sono stato così criticato sui social media. Abbiamo alberi che torneranno".

La Formula Uno vuole fare della sua gara a Las Vegas un evento annuale

Il rifacimento delle strade di Las Vegas per la pista del Gran Premio e la costruzione delle relative infrastrutture hanno un costo stimato di 80 milioni di dollari. Ma chi sia esattamente a pagare il conto - la Formula Uno o la Contea di Clark e i suoi residenti - è stato più difficile da decifrare. Il Gran Premio di Las Vegas chiede 40 milioni di dollari alla contea per contribuire a sostenere i costi.

Sono stati compiuti sforzi per coinvolgere la comunità, con la contea che ha ospitato feste di osservazione gratuite per la gara di sabato sera.

La Formula Uno ha anche offerto ai residenti di Las Vegas l'accesso a biglietti scontati per la gara durante una vendita di un giorno il mese scorso. Ma alcuni residenti sono rimasti sconcertati nell'apprendere che i biglietti scontati per i residenti (200 dollari l'uno, più le tasse) erano solo per la gara di prova di giovedì, non per l'evento principale di sabato.

Velotta, giornalista del Review-Journal, ha detto che molti residenti di Las Vegas hanno l'impressione che il Gran Premio venga organizzato principalmente per arricchire i casinò e i resort della città. Per esempio, il Bellagio ha esaurito il suo pacchetto F1 di lusso di tre giorni che comprendeva biglietti VIP, cibo e vino di chef famosi e l'accesso a terrazze panoramiche private con vista sulla gara. Il costo è di 12.000 dollari a persona.

Questo ha irritato molte persone del posto che dicono: "Ok, i resort si arricchiscono, ma noi che fine facciamo?"", ha detto.

Michael Galloni vive a Las Vegas dal 1978 e ha dichiarato a KTNV: "Siamo noi che dobbiamo vivere qui e spostarci in città. Penso che (la gara) dovrebbe essere gratuita per noi".

I prezzi dei biglietti e degli hotel di Las Vegas sono scesi nelle ultime settimane dopo che il pilota Max Verstappen ha vinto il titolo di F1 di quest'anno il mese scorso in Qatar, privando il Gran Premio di Las Vegas di una parte del dramma per i fanatici delle corse.

Lo stesso Verstappen non è stato entusiasta dello sfarzoso evento di F1 di Las Vegas.

"Penso che sia al 99% spettacolo e all'1% sport", ha detto ai giornalisti mercoledì, secondo quanto riportato da Reuters. "Non fa per me. Ad alcuni piace lo spettacolo, a me non piace affatto".

Ma nonostante gli intoppi, il Gran Premio di Las Vegas potrebbe diventare un appuntamento annuale. Il contratto tra la Formula Uno e i funzionari di Las Vegas prevede tre gare di F1 nell'arco di tre anni, anche se, secondo quanto riferito da entrambe le parti, si prevede un'estensione oltre il 2025.

"Impareremo dal primo anno", ha dichiarato all'inizio del mese Steve Hill, presidente e amministratore delegato della Las Vegas Convention and Visitors Authority. "Da un punto di vista logistico e finanziario, impareremo. Sapevamo tutti che la prima gara sarebbe stata la più difficile.

"Riconosciamo quanto questo primo anno sia stato dirompente per la comunità, per i lavoratori e per i visitatori", ha aggiunto Hill. "Questa è una settimana che cambia le carte in tavola per Las Vegas e lo sarà per gli anni a venire".

