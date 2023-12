Notizie salienti

La Formula Uno ottiene il via libera per il Gran Premio di Miami... ma non tutti sono felici

La F1 riceve "l'approvazione preliminare" per il Gran Premio di Miami

La città floridiana ospiterà la prima gara nel 2019

Hamilton lamenta la mancanza di consultazione dei piloti nella progettazione del circuito

I proprietari dello sport, Liberty Media, cercano da tempo di espandere l'impronta americana della F1 e Sean Bratches, amministratore delegato delle operazioni commerciali, ha rivelato giovedì di aver ricevuto "l'approvazione preliminare".

Ulteriori discussioni si svolgeranno ora tra i proprietari, la FIA - l'organo di governo del motorsport - e le autorità cittadine di Miami, con un Gran Premio inaugurale di Miami che potrebbe svolgersi nell'ottobre 2019.

"Riconosciamo che questo è solo l'inizio del processo e ci metteremo subito al lavoro con le varie parti interessate della comunità... per raggiungere un accordo finale", ha dichiarato Bratches in un comunicato.

"La Formula 1 a Miami rappresenta una fantastica opportunità per portare il più grande spettacolo automobilistico del pianeta in una delle città più iconiche del mondo, e siamo lieti che il viaggio sia iniziato".

Il sindaco di Miami, Francis Suarez, ha espresso la propria soddisfazione per il fatto che la Commissione della città di Miami abbia votato all'unanimità l'approvazione della legislazione che consente l'avvio di ulteriori discussioni.

"Questo è un passo importante per portare a Miami uno degli sport più popolari al mondo", ha twittato Suarez.

I dettagli del circuito proposto di 4,14 km sono stati rivelati il 3 maggio dal commissario della città di Miami Ken Russell: i piloti potranno ammirare il porto della città, attraversare il ponte Port Boulevard e circumnavigare l'American Airlines Arena, sede dei Miami Heat, squadra dell'NBA.

Potrebbe essere più divertente

L'idea di un Gran Premio di Miami è stata ampiamente apprezzata sia dai piloti che dai tifosi, con il pilota della Mercedes Valtteri Bottas che ha dichiarato che sarà "un bene per la F1" prima di ammettere che "la destinazione è sempre un bonus".

Ma non tutti sono troppo innamorati del tracciato in sé.

La storia della stagione 2018 di F1 finora

Dopo aver dichiarato alla CNN in aprile che Miami sarebbe stata la sede del suo circuito "da sogno", Lewis Hamilton ha lamentato la mancanza di consultazione dei piloti nei piani, sottolineando che ai golfisti viene regolarmente chiesto di dare un contributo sui campi da golf.

Personaggi del calibro di Jack Nicklaus, Gary Player, Tiger Woods e Annika Sorenstam hanno spesso supervisionato la progettazione di nuovi campi in tutto il mondo.

"Non capisco perché, ad esempio, nel golf ci siano tutti i grandi golfisti che progettano i campi da golf e nessuno dei migliori piloti della storia abbia mai progettato una pista da corsa", ha detto il quattro volte campione del mondo ai giornalisti prima del GP di Spagna di questo fine settimana.

"Non che siamo progettisti o altro, ma non ci è stato chiesto il nostro contributo o qualcosa del genere".

Il campione del mondo in carica, attualmente in testa alla classifica piloti nonostante un inizio di stagione incostante, ha poi affermato che il potenziale circuito "potrebbe essere molto più divertente", aggiungendo che potrebbe pensare a luoghi più appropriati in città.

"Miami è un posto fantastico ed ero molto, molto entusiasta di sentirne parlare... poi ho visto il tracciato", ha detto il britannico.

"Mi terrorizza l'idea di un circuito cittadino come quello di Valencia, che non era proprio un gran circuito cittadino. Può essere un'esperienza da non perdere, ma forse è un successo".

Il 33enne ha insistito sul fatto che non vuole "fare supposizioni" prima di averla guidata, ma ha detto che sarebbe felice di fornire "informazioni" sul tracciato e "su come potrebbe essere migliore", se gli venisse chiesto.

Non c'è mai stata una gara di F1 a Miami, mentre Austin, in Texas, è l'unica città statunitense che attualmente ospita un evento.

Uno dei sostenitori della nuova proposta è Stephen Ross, proprietario della franchigia NFL Miami Dolphins e figura chiave nello spostamento del torneo di tennis Miami Open all'Hard Rock Stadium nel 2019.

"Miami è una città globale di prima classe e la Formula Uno è un marchio globale di prima classe", ha dichiarato Ross in un comunicato.

"In collaborazione con la città di Miami e la Contea di Miami-Dade, sono sicuro che riusciremo a realizzare un altro evento globale che sarà una destinazione per persone provenienti da tutto il mondo e porterà valore economico nel sud della Florida".

