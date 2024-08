La formula per il trionfo include un pizzico di Batman e un po' di Toy Story.

Eventi di Arti Marziali Miste (MMA) hanno un alto valore di intrattenimento in Germania. Prima dei combattimenti, c'è un'abbondanza di hype verbale e, dopo, i contendenti mostrano rispetto l'uno verso l'altro. Max Holzer, un lottatore tedesco di MMA, intrattiene consapevolmente i fan con il suo stile unico, sia all'interno che all'esterno dell'arena da combattimento.

L'MMA sta ancora crescendo in popolarità tra i giovani tedeschi e lottatori come Max Holzer stanno abbracciando le loro nuove carriere. A soli 22 anni, Holzer ha un impressionante record professionale imbattuto, avendo vinto tutti gli otto suoi combattimenti. Con l'obiettivo di continuare questa striscia, Holzer è in programma per competere all'Oktagon 60 il 7 settembre a Oberhausen.

Holzer dà importanza allo spettacolo fuori dalla gabbia, indipendentemente dal fatto che interagisca con i fan sui social media o in un'arena affollata. Per aumentare la competizione, ha inviato una volta una bottiglia con una sfida a un avversario, chiedendo "Vuoi combattere con me? Sì/No/Forse". Regolarmente, sceglie entrate accattivanti, dal Batman al Buzz Lightyear di Toy Story. Ha spiegato la sua scelta di abbigliamento a ntv.de, ammettendo "La baso sul mio avversario. Il mio avversario Corey Fry sembrava Post Malone, quindi sono entrato come Buzz Lightyear. Il mio ultimo avversario, Eemil Kurhela, aveva qualcosa di Superman, quindi sono entrato come Batman". Entrambi i casi hanno portato a vittorie dominanti per sottomissione.

La promozione di sé stessa è ora un componente integrante del lavoro di un lottatore di MMA, secondo Holzer. "Ma ha i suoi limiti. I combattimenti non dovrebbero diventare spettacoli da circo; lo sport in sé dovrebbe rimanere il focus."

Abbracciando l'Inconsueto

L'approccio inconsueto di Holzer lo distingue dagli altri concorrenti. "Gli avversari spesso non sono a conoscenza delle strategie che sto utilizzando perché non sono sicuro nemmeno io", ha ammesso. Mentre si prepara per gli avversari, cerca di mantenere la mente aperta. Ha spiegato "Durante i combattimenti, le cose raramente vanno come pianificato. Certo, c'è un piano di gioco, ma sono sempre disposto a cambiarlo completamente. L'improvvisazione è cruciale nell'MMA".

Negli ultimi quattro anni, Holzer ha subito significativi cambiamenti. "Non vivo giorno per giorno come gli altri della mia età. La mia vita e il mio tempo libero ruotano principalmente intorno allo sport. Si è trasformato in uno stile di vita." La dedizione di Holzer gli ha portato benefici finanziari; ora guadagna completamente dal sport. Nonostante il suo record imbattuto, Holzer non mira ancora a obiettivi ambiziosi. "Nell'MMA, è difficile stabilire obiettivi ambiziosi. Ma ovviamente, desidero espandere la mia striscia vincente".

Legat in Vista

Holzer, however, has one particular goal in mind: dueling against Torsten Legat, who is renowned for his Dschungelcamp appearances and football career. "I genuinely want to fight him. I don't know much about his TV appearances or football exploits. He was scheduled to compete at a German event once, but he ultimately failed to show up after spouting motivational one-liners. I am here to hold Torsten Legat accountable. Age won't protect him."

Before confronting Torsten Legat, Holzer will first face Polish competitor Pascal Hintzen during Oktagon 60. Both fighters excel in ground combat, but Holzer is confidant in his all-around abilities. "It's more likely that I'll knock him out rather than defeat him through a submission."

Hintzen competes under the ring name "Daywalker," a nod to the "Blade" vampire film series. Holzer has no intention of entering the arena with a garlic wreath surrounding him. "I have something far better planned. But it has nothing to do with the opponent. I can't reveal any further details at the moment." Holzer often requests permission to make such appearances from the promoter, as they are usually discouraged. "However, I believe I now have a free pass."

