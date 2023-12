La Formula E tornerà a Londra con un tracciato "unico nel suo genere, al coperto e all'aperto".

A tre anni dall'ultima volta che la capitale britannica ha ospitato un ePrix - vinto da Nico Prost, figlio dell'ex campione del mondo Alain - la serie ha annunciato il suo ritorno in Gran Bretagna con un accordo pluriennale per una gara su strada a Londra.

Il nuovo tracciato di 23 curve e 2,4 chilometri, che ospiterà gli ultimi due eventi della stagione 2019-20 il 25 e 26 luglio, sarà caratterizzato da una sezione al coperto che attraverserà l'ExCeL Center della città, passando anche per il Royal Victoria Dock e costeggiando il Tamigi. Attualmente New York ospita la doppia finale di stagione della serie.

La Formula E ha descritto la gara come un "circuito indoor/outdoor unico nel suo genere", anche se nella sua dichiarazione gli organizzatori dello sport hanno detto che la gara è "soggetta all'omologazione del circuito e all'approvazione del FIA World Motor Sport Council".

Londra ha già ospitato quattro edizioni della gara per auto elettriche tra il 2015 e il 2016, con Sam Bird che ha conquistato la gloria sul suolo patrio nella seconda delle gare del 2015.

Tuttavia, il Battersea Park Street Circuit utilizzato come evento finale durante i primi due anni di Formula E è stato eliminato dopo aver affrontato l'opposizione, che ha accusato la serie ecologica di danneggiare l'area verde locale.

Bird, che ora vanta otto vittorie in Formula E e 17 podi, ha dichiarato di essere "entusiasta" della notizia. Ha spiegato: "Come pilota britannico e come precedente vincitore del London E-Prix, sono assolutamente felice di sapere che la Formula E tornerà a correre nella capitale nella sesta stagione".

"Vincere la gara di casa, davanti ai propri tifosi, è una delle sensazioni più memorabili per qualsiasi pilota, quindi avere di nuovo questa opportunità è una prospettiva molto eccitante.

"È anche un'ottima notizia per il campionato, poiché si tratta di un mercato così importante sia in termini di prestigio che di numero di squadre, lavoratori e tifosi che risiedono nel Regno Unito. Non vedo l'ora di correre!".

Il fondatore e amministratore delegato della competizione, Alejandro Agag, ha aggiunto: "Sono estremamente entusiasta di riportare l'ABB FIA Formula E Championship e le corse elettriche nel Regno Unito.

"Ogni serie motoristica vorrebbe ospitare un evento a Londra: questo è il nostro desiderio da tempo e siamo felici di aver trovato una nuova casa all'ExCeL.

Abbiamo una base crescente di fan competenti e appassionati nel Regno Unito e questa gara si aggiunge a una fantastica estate di sport con un evento di livello mondiale di cui speriamo i londinesi possano essere orgogliosi".

"Il ritorno della Formula E nel Regno Unito va oltre la pura emozione delle corse, è anche un forte messaggio per Londra per affrontare l'inquinamento atmosferico dei centri urbani promuovendo le tecnologie pulite e la mobilità elettrica sostenibile".

Il ritorno della gara in Gran Bretagna arriva tra i dubbi sul futuro del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula Uno sullo storico circuito di Silverstone.

La gara, che si svolge nell'iconica sede del motorsport dal 1987, si trova di fronte a un'incertezza: il contratto di Silverstone per ospitare lo spettacolo è infatti destinato a scadere dopo l'edizione di quest'anno.

