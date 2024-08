- La foresta unica di pino nero diventa una foresta mista

La foresta di pini neri più grande della Baviera è improbabile che rimanga nella sua forma attuale a lungo termine a causa del cambiamento climatico, secondo le stime degli esperti. La foresta vicino a Würzburg si sta trasformando in una foresta mista, dice il responsabile boscaiolo Wolfgang Fricker. Anche se è difficile prevedere le conseguenze esatte del cambiamento climatico, è già chiaro che alberi come il noce, il ciliegio selvatico e il quercia stanno colonizzando naturalmente l'area. "La foresta di pini neri pura non esisterà più come ora", dice Fricker.

I proprietari della foresta desiderano preservare i pini il più a lungo possibile. La foresta nella Bassa Franconia di Leinach e Erlabrunn (entrambi nel distretto di Würzburg) si distingue per il suo morbido pavimento di aghi e il profumo di pino, evocando una sensazione mediterraneaUnlike many other forests in Baviera.

I tre quarti della foresta sono danneggiati

Gli esperti riferiscono che la foresta è già molto più leggera di quanto fosse in passato. Dal 2000 circa, il cambiamento climatico sta rendendo la vita difficile per la foresta, secondo Fricker. Uno studio dell'Istituto di ricerca forestale dello stato della Baviera (LWF) di tre anni fa ha trovato che tre quarti degli alberi erano danneggiati o morti. Il colpevole è un fungo che colpisce particolarmente i pini neri durante la siccità. "La situazione mi preoccupa molto", ha detto Fricker all'epoca. L'impatto del cambiamento climatico sulla foresta è drammatico e sta accadendo molto più velocemente del previsto.

"Quest'anno la condizione è buona perché ha piovuto molto", dice il boscaiolo. Tuttavia, molti giovani alberi piantati due anni fa non sono sopravvissuti alla siccità dello scorso anno. Per garantire la popolazione di pini, sono state piantate specie di pini alternativi, come i pini neri corsi e calabresi, insieme al pino nero austriaco prevalentemente coltivato negli ultimi anni. Sono state testate anche altre specie come il cedro del Libano e il pino nero belga.

La foresta di 250 ettari nella Bassa Franconia è una delle più grandi aree continue di pini neri in Germania. È stata piantata intorno al 1890 su pascoli abbandonati. Ci sono anche diversi vigneti nella zona. Secondo Fricker, la foresta mitiga gli eventi meteorologici estremi e le gelate tardive, beneficiando i vigneti.

L'areale naturale del pino nero in Europa si estende dall'est della Spagna, attraverso la Francia meridionale, gran parte dell'Italia centrale e meridionale, i Balcani, fino alla Turchia occidentale, comprese le isole di Corsica, Sicilia e Cipro. Ci sono anche boschi di pini neri naturali in Austria, Romania e Crimea. In Germania, il pino nero è stato principalmente piantato artificialmente. Oltre alla foresta nella Bassa Franconia, esistono aree più grandi in Turingia (valle della Saale, Jena) e nel nord della Baden-Württemberg (Taubergrund). Sono noti anche piccoli boschi in Baviera, come quelli delle Prealpi francone o della pianura fluviale di Monaco.

La foresta vicino a Würzburg, che si sta trasformando in un bosco misto, includerà probabilmente alberi come il noce, il ciliegio selvatico e la quercia, come menzionato dal boscaiolo Wolfgang Fricker. Per mantenere la popolazione di pini, sono state piantate specie di pini alternativi, come i pini neri corsi e calabresi, nella grande area di 250 ettari di pini neri nella Bassa Franconia.

Leggi anche: