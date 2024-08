- La Fondazione prepara denuncia contro la legge sui servizi di emergenza

La Fondazione Björn Steiger intende presentare un ricorso costituzionale presso la Corte Costituzionale federale di Karlsruhe contro la nuova legge sul servizio di soccorso dello stato del Baden-Württemberg. La fondazione con sede a Winnenden ha dichiarato che le responsabilità e le strutture in situazioni di emergenza non sono sufficientemente chiarite e non raggiungono gli standard internazionali.

A loro avviso, lo stato non sta adempiendo adeguatamente al suo dovere di proteggere i diritti fondamentali dei cittadini. I cittadini hanno un diritto costituzionale ad un sistema di soccorso funzionante.

La legge sul servizio di soccorso rivista è stata approvata dal parlamento dello stato a metà luglio e è entrata in vigore il 2 agosto. Tra le altre cose, prevede che i soccorritori debbano essere sulla scena entro 12 minuti nel 95% dei casi. In precedenza, la legge prevedeva un intervallo di tempo di 10-15 minuti per i veicoli di emergenza - ma anche questa quota del 15% non veniva raggiunta in molti distretti.

Il presidente della fondazione, Pierre-Enric Steiger, critica il fatto che secondo la nuova legge solo l'80% dei pazienti con attacco cardiaco dovrebbe essere trattato entro il quadro temporale medico necessario di un'ora. "Con una legge del genere, ogni giorno muoiono persone solo a causa dei requisiti di pianificazione legale", ha detto Steiger. "Contro questo, come fondazione, presenteremo un ricorso costituzionale perché questo non può essere in linea con il dovere costituzionale dello stato di proteggere".

La Fondazione Björn Steiger è un'organizzazione non a scopo di lucro che lavora su progetti e iniziative per migliorare l'aiuto e i servizi di soccorso in Germania. Le seguenti organizzazioni hanno anche aderito al loro ricorso costituzionale: l'Associazione dei Notai del Sudovest Tedesco (AGSWN), l'Associazione Professionale Tedesca per i Servizi di Soccorso (DBRD), la rete di medici di emergenza HonMed eG e la IG Servizi di Soccorso Privati Baden-Württemberg.

