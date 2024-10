La Florida rimane vigile mentre la tempesta tropicale Milton prende forma nel Golfo, seguendo da vicino l'uragano Helene.

Tempesta tropicale Milton è emersa nel Golfo occidentale sabato mattina, poco dopo essersi trasformata in una depressione tropicale, secondo l'allerta speciale del Centro Nazionale Uragani. Questo è Milton, la 13ª tempesta nominata di questa stagione, e sta avanzando in anticipo - di solito non appare fino al 25 ottobre.

Milton è previsto che si intensifichi, potenzialmente portando a rischi severi per alcune parti della Florida occidentale entro la prossima settimana.

Mentre Milton si sposta verso est o nord-est attraverso il Golfo del Messico, è previsto che si intensifichi rapidamente e raggiunga o superi la forza di un uragano maggiore una volta raggiunta la costa occidentale della Florida penisolare a metà settimana, secondo il centro degli uragani.

È probabile che vengano emessi avvisi di uragano e di mareggiata per diverse parti della costa della Florida domenica, con precauzioni necessarie per eventuali surghi pericolosi nelle aree colpite di recente da Helene.

Piogge di entità significativa potrebbero interessare alcune aree del Messico nelle prossime 24-48 ore, seguite da abbondanti piogge in Florida dal tardo sabato alla metà della prossima settimana.

Il bilancio delle vittime di Helene, che ha colpito la Florida's Big Bend il 26 settembre come un uragano di categoria 4, ha superato 200 morti in sei stati. La tempesta ha lasciato distruzione su un percorso di 500 miglia, compreso allagamenti catastrofici, venti distruttivi e blackout.

Helene figura tra le tempeste più significative del Golfo del Messico degli ultimi cento anni.

Attualmente, le previsioni indicano piogge diffuse di 4-6 pollici per quasi tutto lo stato, dalla Gainesville a Key West, con aree isolate che potrebbero raggiungere i 10 pollici di pioggia entro giovedì. Tampa ha già registrato più di 20 pollici di precipitazioni superiori alla media annuale. Di conseguenza, Melbourne, Jacksonville, Naples e Fort Myers hanno ciascuno registrato un surplus di pioggia superiore a un piede finora quest'anno.

I mariggi sono un rischio crescente per la Florida penisolare già da martedì o mercoledì. Inoltre, sono previsti venti dannosi, tornado e trombe d'aria durante la prossima settimana.

Il centro degli uragani ha avvertito i residenti del Messico's Yucatan Peninsula, della Florida Peninsula, delle Florida Keys e delle Bahamas di restare vigili per eventuali impatti nel weekend e all'inizio della prossima settimana.

Elisa Raffa, meteorologo di CNN, ha contribuito a questo report.

Le previsioni del tempo indicano che Milton potrebbe portare piogge intense in alcune parti della Florida dal tardo sabato alla metà della prossima settimana, potenzialmente superando la media annuale di precipitazioni in alcune aree. L'intensificarsi della Tempesta tropicale Milton potrebbe anche portare a surghi pericolosi, rappresentando un rischio per la Florida penisolare già da martedì o mercoledì.

Leggi anche: