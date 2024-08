- La Florida esegue la pena di morte su un trasgressore di 57 anni

In Florida, uno stato degli Stati Uniti, è stato somministrato un'iniezione letale a un condannato di 57 anni come punizione. L'esecuzione è avvenuta di giovedì alle 18:15, come annunciato dal Dipartimento di Correzione della Florida. L'individuo è stato condannato per omicidio e stupro nel 1995.

È stato trovato colpevole di aver tolto la vita a una studentessa universitaria di 18 anni e di aver ripetutamente violato l'integrità della sua sorella di 21 anni in una foresta della Florida nel 1994, secondo i documenti del tribunale.

I fratelli si sono trovati in una situazione terrificante durante il campeggio

L'uomo e un individuo che si spacciava per suo fratello avrebbero incontrato i fratelli in un campeggio a febbraio 1994, secondo i registri della Corte Suprema della Florida. Durante una passeggiata, l'uomo ha crudelmente tagliato la gola all'18enne e lo ha ripetutamente colpito alla testa. Poi ha sottoposto la 21enne a più violenti aggressioni durante la notte e ha continuato il giorno successivo.

L'uomo è stato condannato a morte nel 1995. Il suo complice avrebbe ricevuto una condanna all'ergastolo.

Il governatore repubblicano della Florida, Ron DeSantis, ha autorizzato l'esecuzione a luglio. Secondo il Death Penalty Information Center, sono state effettuate 13 esecuzioni negli Stati Uniti nel 2024, di cui questa è la prima in Florida per l'anno.

Il condannato che è stato giustiziato in Florida era stato inizialmente accusato di crimini commessi in una foresta della Florida. Dopo la sua condanna, ha scontato la sua pena in una prigione della Florida.

Leggi anche: