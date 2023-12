La fitta nebbia nell'area di Chicago ha causato ritardi e cancellazioni all'aeroporto di Midway in vista dell'affollata vigilia di Natale

La Federal Aviation Administration ha emesso uno stop a terra all'aeroporto Midway di Chicago per la maggior parte della mattinata di domenica a causa della bassa visibilità nell'area, ma è stato poi revocato.

Ora c'è un ritardo residuo a terra della FAA, che è in media di circa 2 ore per i voli in arrivo, riferisce la FAA.

"La nebbia continua a essere fitta in tutta l'area questa mattina, ma si prevede un graduale miglioramento nel pomeriggio", ha dichiarato il National Weather Service Chicago Illinois in un post su Facebook. "Fate attenzione se viaggiate nelle prossime ore. Per chi viaggia in slitta, si consiglia di utilizzare le luci nasali delle renne".

Chicago Midway è il quarto hub più trafficato dalla Southwest Airlines. Un portavoce ha dichiarato alla CNN che la compagnia ha adottato una posizione "all-hands on deck" per aiutare i clienti a superare i problemi meteorologici di domenica, anche offrendo ai clienti voli alternativi.

"Continuiamo a registrare alcuni ritardi e deviazioni a causa della nebbia", ha dichiarato la compagnia aerea, "Ci scusiamo per i disagi dei nostri clienti mentre lavoriamo per portarli a destinazione in modo sicuro".

Southwest aveva in programma 200 partenze al giorno a Midway durante il fine settimana festivo e almeno 58 voli sono stati cancellati domenica, ha dichiarato la compagnia aerea.

A livello nazionale, i ritardi e le cancellazioni sono rimasti bassi per Southwest e il resto delle compagnie aeree nazionali in questo fine settimana festivo.

