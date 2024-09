- La fine dell'operazione SEK in seguito a uno scenario di potenziale minaccia a Wuppertal

Rapporto sulla Situazione di Emergenza del Martedì Pomeriggio a Wuppertal. Secondo le dichiarazioni di un rappresentante della polizia all'agenzia di stampa DPA, la causa era "circostanze potenzialmente pericolose" nelle vicinanze del centro per l'impiego situato nel distretto di Barmen - per fortuna, questa sospetta si è rivelata infondata.

Incertezza a Wuppertal

Inoltre, era presente una squadra tattica specializzata (SEK) e, a un certo punto, un elicottero della polizia sorvolava il sito. La zona era stata isolata con barriere. Secondo i resoconti del "West German Newspaper", un numero indeterminato di individui era rimasto all'interno del complesso.

Nel tardo pomeriggio, è stato chiarito che un falso allarme aveva scatenato l'intera vicenda. Di conseguenza, non c'è mai stato alcun rischio per i cittadini, ha confermato un portavoce della polizia. Le autorità stanno ora indagando su come il falso allarme sia stato attivato.

Nota dell'Editore: Questo articolo è stato revisionato più volte.

Il falso allarme ha portato a uno stato di allerta elevato a causa delle paure di un possibile reato, poiché il centro per l'impiego era stato inizialmente considerato un sito pericoloso. despite the false alarm, the area remained cordoned off by authorities until the situation was thoroughly investigated and cleared.

