La finale olimpica sta diventando un incubo per i tedeschi di pallacanestro.

La squadra tedesca di handball maschile si fa strada entusiasticamente verso la finale olimpica, ma lì esaurisce le forze. La grande partita contro la Danimarca si trasforma in un disastro, diventando la più unilaterale finale olimpica di handball della storia. Tuttavia, la medaglia d'argento è un successo tremendo.

I giocatori di handball tedeschi non sono riusciti a coronare la loro impressionante corsa olimpica con la medaglia d'oro e hanno perso la finale costantemente unilaterale contro i campioni del mondo danesi in una prestazione umiliante. Dopo vittorie sensazionali nel torneo contro i campioni d'Europa Francia e la squadra bogey Spagna, la squadra dell'allenatore Alfred Gislason, completamente sopraffatta, è caduta sulla stella scandinava intorno al miglior giocatore di handball del mondo Niklas Landin con un pesante 26:39 (12:21).

È stata la più pesante sconfitta nella finale olimpica mai registrata. La Germania ha infranto i suoi sogni di medaglia d'oro principalmente con una disastrosa prestazione difensiva. I danesi potevano attraversare la difesa tedesca quasi indisturbati.

L'argento è un successo sensazionale

Despite the bitter final defeat, Juri Knorr and Co. brought the German Handball Federation the greatest success of recent history since the Olympic silver in 2004 in Athens, the World Cup triumph in 2007 at home, and the European Championship in 2016. That Gislason won the silver medal with the youngest Olympic team lets the federation dream of a glorious future - even if the game against Denmark left a different impression. In front of around 27,000 fans in the cauldron of Lille, Juri Knorr was the best German scorer with six goals.

The Scandinavians around star player Landin from the Berlin Foxes confirmed their dominance in world handball with their second Olympic gold after 2016 in Rio. After the following World Cup triumphs in 2019, 2021, and 2023, it is already the fifth major tournament victory in the last eight years.

For Germany, however, the success of the East German team in 1980 in Moscow remains the only title of a hall handball team under the five rings. In 2004 in Athens, the team around Stefan Kretzschmar had to settle for silver against the Croats. Eight years ago in Rio, goalkeeper Andreas Wolff and his teammates won bronze.

After the epica vittoria nei quarti di finale contro la Francia, la squadra DHB era convinta del colpo d'oro. Il miracolo di sei secondi a Lille, in cui il portiere Renars Uscins ha salvato la squadra tedesca dall'eliminazione con il fischio finale, avrebbe dovuto ispirare l'intera squadra. Ma nella finale contro la Danimarca, i nervi hanno fallito.

I danesi hanno segnato quasi da ogni posizione a piacimento. La loro efficienza nella prima metà era a volte del 90%. Inoltre, la loro difesa offensiva ha causato grandi problemi alla squadra DHB. La giovane squadra tedesca sembrava nervosa e non riusciva a trovare un modo per superare la difesa danese. "Dobbiamo lavorare su questo", ha richiesto Gislason, mentre i suoi protetti cadevano dietro 5:10 dopo numerosi errori di passaggio.

I tifosi tedeschi hanno cercato di intrattenersi con un'onda messicana sugli spalti, poiché non c'era molto da cheer per il campo. Dopo 20 minuti, la partita era virtualmente decisa e la Danimarca guidava per la prima volta con un doppio vantaggio dopo una dimostrazione di potenza.

Coloro che speravano in un miglioramento nella prestazione della squadra tedesca dopo l'intervallo sono rimasti delusi. I passaggi al cerchio e al capitano Johannes Golla erano fallimentari, i tiri imprecisi e la prestazione del portiere scarsa.

Wolf stava dopo 35 minuti con tre parate. Ciò era anche dovuto alla difesa essere un completo disastro. Mai prima d'ora una squadra in una finale olimpica aveva concesso così tanti gol. Così, Gidsel della Danimarca poteva incoronarsi come miglior marcatore del torneo quasi indisturbato.

