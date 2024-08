- La finale fu una sorpresa, con il cinque volte campione Zilleken Olympic-15.

Annika Zillekens ha mancato una medaglia nella finale a sorpresa del Pentathlon moderno. La berlinese di 34 anni ha concluso al 15° posto nel parco del castello di Versailles, ponendo fine alla sua carriera olimpica in modo simile. Dopo equitazione, scherma e nuoto, non è riuscita a raggiungere le posizioni per la medaglia nella corsa laser. L'ungherese Michelle Gulyas ha vinto l'oro, seguita dalla francese Elodie Clouvel e dalla sudcoreana Seong Seungmin.

Zillekens si è qualificata per la finale dei primi 18 dopo il ritiro della campionessa olimpica di Tokyo, Kate French della Gran Bretagna. All'inizio, la berlinese aveva mancato di poco la finale.

Delusione nell'equitazione nei semifinali

Tre anni dopo lo scandalo di Tokyo, Zillekens ha vissuto un'altra delusione nell'equitazione sabato. Ha rischiato di cadere con il cavallo assegnato, Arezzo de Riverland, nei semifinali, e il cavallo ha rifiutato un salto, portando a punti decurtati che inizialmente hanno impedito la qualificazione per la finale.

A Tokyo 2021, il cavallo di Zillekens, allora chiamato Schleu, si è completamente rifiutato di collaborare - le immagini di lei che colpisce disperatamente il cavallo con la frusta sono diventate virali e hanno suscitato grande indignazione.

Nonostante la delusione nell'equitazione nei semifinali, Annika Zillekens è riuscita a qualificarsi per la finale grazie al posto dell'altro atleta qualificato a causa dei ritiri. Nonostante le buone prestazioni nella scherma, nel nuoto e nella corsa laser, non è riuscita a superare le difficoltà incontrate nell'evento equestre, finendo tra gli altri posti.

